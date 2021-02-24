Франция закрывается, Дания открывается

Во Франции ситуация ухудшается, и в отдельных регионах могут быть введены ужесточённые меры изоляции. Об этом в среду заявили в правительстве страны. Число заражений коронавирусом за сутки увеличилось более чем на 30 тысяч ( 31 519). Это самый высокий показатель с ноября. Несколько дней назад локальный карантин был введён на Лазурном берегу, теперь подобные меры коснутся ряда мест на севере Франции.

Габриэль Атталь, представитель правительства Франции:

"Мы придерживаемся своих обещаний: принимать взвешенные, эффективные и адаптированные решения на местном уровне. То, что мы решили по поводу Приморских Альп и решаем по поводу Дюнкерка, может коснутся и других регионов, если в этом возникнет необходимость".

В Дании, напротив, планируют некоторое облегчение мер изоляции. С 1-го марта там собираются открыть некоторые магазины — но не крупные торговые комплексы, а занятия в школах возобновятся в тех регионах, где ситуация, по мнению властей, не внушает серьёзных опасений. Также будут разрешены культурные мероприятия и занятия спортом — но при ограничении на число участников.

В Швейцарии пошли на похожие меры, и тоже с 1-го марта. Там разрешат открыть даже музеи и библиотеки. Однако такой режим продлится меньше трёх недель: затем власти страны оценят ситуацию и могут пересмотреть решение.

Власти Испании собираются утвердить новый пакет финансовой помощи малым и средним предприятиям, пострадавшим от коронакризиса. По словам министров, в первую очередь помощь пойдёт тем сферам, которые росли и до пандемии были конкурентоспособными, но из-за ограничений оказались на грани краха: это туризм, гостиничный сектор и общественное питание.

Педро Санчес, премьер-министр Испании:

"11 миллиардов евро на усиление платежеспособности, на то, чтобы они смогли возобновить экономическую активность, сделали необходимые инвестиции, наняли сотрудников — всё, что им нужно, чтобы начать полномасштабное экономическое восстановление".

Премьер-министр Чехии настаивает на серьёзном ужесточении ограничительных мер. По его словам, в противном случае систему здравоохранения ждёт невиданная в истории страны катастрофа. Чешские предприниматели же говорят об экономической катастрофе. Так, авиакомпания "Чешские авиалинии" объявила о планах уволить всех своих сотрудников. По словам руководства, власти страны отказались финансово помогать флагманскому перевозчику.