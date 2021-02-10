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Бизнес

На грани разорения: в ЕС решают, как спасти ресторанный бизнес

Access to the comments Комментарии
 Ирина Александрова
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На грани разорения: в ЕС решают, как спасти ресторанный бизнес
Авторское право  Armando Franca/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
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Предприятия сферы общественного питания несут огромные потери во время пандемии. Правительства европейских стран пытаются понять, как на фоне нынешней эпидемической ситуации сделать работу кафе, ресторанов и баров безопасной в санитарном плане. Пока же в большинстве стран ЕС заведения общепита остаются закрытыми.

Исключения составляют Италия, Румыния и Испания, где рестораны уже принимают своих клиентов. Хотя, в той или иной мере, ряд ограничений все же присутствуют. Представители ресторанного бизнеса в отчаянии. Они не понимают, как удержатся на плаву.

Юбер Бланке, владелец нескольких баров в Брюсселе: "Буквально все хозяева кафе, баров и ресторанов в Брюсселе находятся на грани разорения. Они больше не могут позволить себе оплачивать какие-либо сборы, а они все еще продолжаются. Помощь, которая была предоставлена, лично в моем случае, не покрывает даже аренду помещения за один месяц".

Летом от владельцев ресторанов требовали вложить средства в обустройство своих внутренних помещений, в частности, установить перегородки между столиками. Деньги были выброшены на ветер, говорят бизнесмены, поскольку работать пришлось не долго. С наступлением осени число случаев заражения коронавирусом резко возросло и заведения общепита закрыли снова.