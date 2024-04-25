Международный автосалон в Пекине: европейские производители представили новинки

By Euronews и AP

Электромобили стали хедлайнером международного Пекинского автосалона. Свой электрический концепт представили и европейские производители, которые стремятся наверстать упущенное.

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Мировые автопроизводители и стартапы в области электромобилей (EV) представили новые модели и концепт-кары на Международном автосалоне в Пекине. В выставке, которая продлится до 4 мая, принимают участие две тысячи компаний - как производители автомобилей, так и поставщики комплектующих и разработчики программного обеспечения.

Китай уделяет особое внимание превращению страны в крупный рынок и производственную базу для автомобилей на новых источниках энергии — тенденции, за которой европейские автогиганты изо всех сил стараются уследить.

Toyota и Nissan объявили о сотрудничестве с крупными китайскими технологическими компаниями, стремящимися удовлетворить спрос клиентов на онлайн-подключение автомобилей с поддержкой искусственного интеллекта — от приложений для социальных сетей до функций автономного вождения.

Электромобили стали хедлайнером Пекинского автосалона

Среди участников - крупнейшие европейские компании. Свой электрический концепт представили BMW, Volkswagen и Audi. В данном сегменте именно китайские концерны бросили вызов конкурентам. В Европе автопродукция из КНР известна своими сравнительно низкими ценами.

Евросоюз считает, что это - результат нечестной конкуренцией. В прошлом году Брюссель объявил о проведении расследования в отношении субсидирования Пекином строительства электромобилей, поступающих на европейский рынок.

Так или иначе, производители Поднебесной продолжают наступательную стратегию на европейский регион. В ближайшие несколько лет китайский концерн BYD планирует открыть в Венгрии завод по производству легковызх автомобилей на новых энергетических технологиях.

Не тратить время зря

Рост числа производителей электромобилей, поощряемый налоговыми льготами и субсидиями на экологически чистую энергию, вызвал ожесточенную войну цен, которая, как ожидается, приведет к потрясениям и консолидации отрасли в ближайшие годы. Развитие сектора в Китае происходит невероятными темпами.

"Ни в одном другом регионе мира автомобильная промышленность не претерпевает таких быстрых преобразований, как в Китае", — заявил генеральный директор Volkswagen Оливер Блюм на мероприятии, посвященном представлению своей компании на автосалоне.

"Этот рынок стал для нас чем-то вроде фитнес-центра.Чтобы не отставать, нам нужно работать усерднее и быстрее", — сказал он.

Такие производители, как Volkswagen, который продает около трети своих автомобилей в Китае, пытаются разработать новые модели для рынка, совершенно отличного от рынка на родине. Речь, в частности, идет о седанах без излишеств, используемых в таксопарках.

Attendees pose for photos near the latest cars unveiled during a media event held by the Volkswagen Group at the Beijing auto show. Ng Han Guan/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Volkswagen Group, в которую также входят Audi и Porsche, планирует выпустить 40 новых моделей в Китае в течение следующих трех лет и довести линейку из 30 электромобилей к 2030 году. Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюм заявил инвесторам, что это "второй внутренний рынок" компании.

Ранее в этом месяце компания объявила, что инвестирует 2,5 миллиарда евро в расширение исследований, разработок и производства в городе Хэфэй.

Вместе с тем компания подверглась критике со стороны Запада. Так, прозвучали обвинения в том, что на зводе в китайском регионе Синьцзян нарушаются права человека в отношении мусульманского меньшинства уйгуров со стороны китайских властей. Сообщалось, что были интернированы сотни тысяч человек, многих из которых, заставили работать. Компания Volkswagen заявила, что проведенный аудит не выявил признаков принудительного труда на предприятии.