ВОЗ: заболеваемость в Европе снижается

В Европе уже несколько недель подряд снижается уровень заболеваемости и число смертельных исходов: с таким заявлением выступли представители Всемирной организации здравоохранения. Тем не менее эксперты призывают принимать решения об ослаблении карантина основываясь не на голых цифрах, а на конктретной ситуации в каждой стране. Всё большую озабоченность вызвает и распространение новых штаммов коронавируса. В этой связи в ВОЗ призвали страны к максимальному сотрудничеству.

Ханс Клюге, Директор Европейского регионального бюро ВОЗ:

"Производители и врачи должны делиться клиническими данными и результатами, чтобы мы смогли ускорить процедуры регистрации. Мы также выискиваем небольшие производственные площадки, которые обладали бы достаточными возможностями и уровнем качества для помощи в производстве компонентов вакцин".

В любом случае, в большинстве стран Европы о снятии ограничений пока не говорят. Так, в Германии карантинные меры, действующие с середины декабря, в очередной раз продлили, хотя и допустили некоторые послабления — разрешив, например, открыть парикмахерские.

Ангела Меркель, канцлер Германии:

"Одним из уроков, которые мы должны извлечь, стало то, что мы реагировали неосторожно и недостаточно быстро. Мы не ввели ограничения на общественную жизнь достаточно быстро и достаточно последовательно, несмотря на признаки второй волны и предупреждения учёных".

На фоне сравнительно позитивных новостей владельцы и работники горнолыжных курортов в ряде стран требуют немедленно разрешить работу, пока не закончился сезон. От туристов-лыжников зависит благополучие целых регионов. Их руководители предупреждают об опасности социальной катастрофы.