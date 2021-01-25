Вирус неравенства: Oxfam критикует антикризисные меры развитых стран

Коронавирусная пандемия ведёт к углублению социального неравенства во всех странах мира. Об этом говорится в докладе международной организации Oxfam. Её исполнительный директор Габриэла Буше отмечает, что самые богатые люди планеты успешно возвращают потери за прошлый год, а беднейшие экономики будут восстанавливаться ещё около десятилетия:

«Полтриллиона долларов, которые заработали 10 самых богатых людей за последний год, можно было бы использовать для создания вакцин для всего человечества или даже для предотвращения нищеты во время пандемии, — так что это выдающаяся по своим масштабам разница».

Oxfam критикует международные финансовые организации и политику развитых государств, которые, как считают активисты, поддерживают прежде всего миллиардеров. Буше призывает сменить приоритеты и активизировать борьбу с неравенством:

«Хороший пример — Южная Корея, там уже сосредоточились на сокращении неравенства с помощью самых разных мер, таких как повышение минимальной заработной платы или инвестирование в здравоохранение и образование. Во время пандемии поддержку оказали 42 миллионам домашних хозяйств. Правительство Новой Зеландий ещё один образец правильного отношения к благополучию граждан, заботе о детях, образованию. Там делают так, чтобы экономика работала в интересах всех, а не на ВВП».

Доклад Oxfam представлен к началу онлайн-сессии Всемирного экономического форума («виртуального Давоса») с участием лидеров государств, руководителей международных финансовых организаций и крупных предпринимателей. Главной темой форума называют выход из кризиса, вызванного пандемией.