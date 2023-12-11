EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Британский премьер Риши Сунак извинился перед родственниками жертв пандемии

Протестующие в Лондоне требуют призвать к ответственности премьера Риши Сунака за преуменьшение рисков в пандемию
Протестующие в Лондоне требуют призвать к ответственности премьера Риши Сунака за преуменьшение рисков в пандемию Авторское право Frank Augstein/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Надежда Дрямина
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Вслед за Борисом Джонсоном, на слушаниях в спецкомиссии, расследующей действия британских властей во время пандемии, выступил нынешний премьер Риши Сунак.

РЕКЛАМА

Премьер-министр Великобритании принёс извинения родственникам жертв коронавируса. Выступая перед комиссией, которая расследует правомерность действий правительства по борьбе с распространением COVID-19, Риши Сунак заявил, что ему "глубоко жаль всех, кто потерял близких и родных, кто так или иначе пострадал во время пандемии".

Она в Британии унесла жизни более 230 000 человек. Сунака, который тогда занимал пост министра финансов в кабинете Бориса Джонсона, обвиняют в бездействии и нежелании вводить жёсткие ограничения. Джонсон на днях также давал показания, и тоже извинялся перед семьями погибших за "боль, потери и страдания".

А Риши Сунак в самом начале слушаний в понедельник сказал, что именно глава тогдашнего кабмина принимал решения. Роль же его самого как канцлера казначейства заключалась в предоставлении информации, касающейся экономических последствий предусмотренных мер, отметил он.

Тем временем, в Лондоне протестующие выступили с критикой в адрес премьера, припомнив ему акцию "Ешь вне дома, чтобы помочь другим". Сунак инициировал её в пандемию с целью поддержать испытывавшие трудности гостиничный сектор и сектор общепита. По словам демонстрантов, это давало людям ложное чувство безопасности.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Эрозия берегов: новая опасность для прибрежных районов

Борис Джонсон извинился перед родными жертв COVID-19

Соединенное Королевство и Руанда подписали новое миграционное соглашение

Здоровье Великобритания COVID-19 Риши Сунак пандемия Борис Джонсон