Вслед за Борисом Джонсоном, на слушаниях в спецкомиссии, расследующей действия британских властей во время пандемии, выступил нынешний премьер Риши Сунак.

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Премьер-министр Великобритании принёс извинения родственникам жертв коронавируса. Выступая перед комиссией, которая расследует правомерность действий правительства по борьбе с распространением COVID-19, Риши Сунак заявил, что ему "глубоко жаль всех, кто потерял близких и родных, кто так или иначе пострадал во время пандемии".

Она в Британии унесла жизни более 230 000 человек. Сунака, который тогда занимал пост министра финансов в кабинете Бориса Джонсона, обвиняют в бездействии и нежелании вводить жёсткие ограничения. Джонсон на днях также давал показания, и тоже извинялся перед семьями погибших за "боль, потери и страдания".

А Риши Сунак в самом начале слушаний в понедельник сказал, что именно глава тогдашнего кабмина принимал решения. Роль же его самого как канцлера казначейства заключалась в предоставлении информации, касающейся экономических последствий предусмотренных мер, отметил он.

Тем временем, в Лондоне протестующие выступили с критикой в адрес премьера, припомнив ему акцию "Ешь вне дома, чтобы помочь другим". Сунак инициировал её в пандемию с целью поддержать испытывавшие трудности гостиничный сектор и сектор общепита. По словам демонстрантов, это давало людям ложное чувство безопасности.