Против цензуры и за приватность: почему американцы выбирают Telegram

Мессенджер Telegram вышел на второе место по числу скачиваний в США. По данным издательства The Telegraph, после того, как Twitter и Facebook заблокировали аккаунты действующего президента США Дональда Трампа в связи со штурмом Капитолия его сторонниками 6 января, количество скачиваний разработанного в 2013 году Павлом Дуровым приоложения резко возросло. Только за четыре дня после беспорядков в Вашингтоне его новыми пользователями стали более полумиллиона человек. Это в три раза больше, чем за всю предыдущую неделю.

Росту интереса к Telegram способствовало и удаление другого популярного среди республиканцев приложения Parler из Google Play Store и AppStore. Cоцсеть подала в суд на Amazon за отключение ее от своего облачного хостинга, заявив о попытке незаконно ограничить конкуренцию. Компания же объяснила свои действия тем, что нашла в ней около сотни постов, "поощряющих и разжигающих насилие".

"Сегодня все большую популярность будут приобретать интернет-сервисы, которые не только сохраняют приватность пользователя, но и не осуществляют цензуру на своей площадке, - считает политический интернет-технолог Павел Рассудов. - Когда президента страны - не важно какой: США или Зимбабве - блокируют, люди понимают, что уж они, простые пользователи, вообще не защищены. Люди все больше начинают обращать внимание на то, что в соцсетях, где они не платят за пользование сервисом, они сами являются товаром".

Эксперты отмечают, что происходящее могло стать результатом и изменений в политике конфиденциальности WhatsApp в духе концепции мультиплатформ, о которой еще в 2019 году говорил глава Facebook Марк Цукерберг. Отныне приложение будет делиться персональными данными пользователей с другими соцсетями, владельцем которых является Facebook. Те, кто откажется принять новые правила, доступ к WhatsApp после 8 февраля потеряют.

По словам Рассудова, в свое время угроза приватности пользователей и привелка к разработке мессенджеров, подобных Telegram, которые бы не осуществляли цензуру или осуществляли бы ее по минимальным критериям (например, детская порнография и терроризм), а также были бы неподконтрольными спецслужбам государств. Как следствие, еще один - приватный, по мнению большинства экспертов, как отмечает Рассудов - мессенджер Signal также бьет рекорды. За последние несколько дней его установили около 7,5 млн человек. Это самое большое число скачиваний за неделю в истории приложения. Ранее переходить на зашифрованный мессенджер своих подписчиков призвали глава Tesla Илон Маск и бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.