Не цензура, а расчёт: ответ Google и Telegram Навальному

Вынужденная уступка властям на фоне общего уважения к гражданским правам и свободам — так объясняют блокировку проектов Алексея Навального в Google и Telegram. В интервью Bloomberg глава YouTube и топ-менеджер Google Сьюзан Воджицки рассказывала о том, что это решение было сложным.

По словам Воджицки, американская корпорация по-прежнему считает свободу слова «ключевой ценностью», но в работе с правительствами вынуждена учитывать «многие факторы, будь то местные законы или же сложившиеся обстоятельства». Менеджер не уточнила, о чём конкретно идёт речь в случае с Навальным.

Ловушка дуополии

Ранее основатель Telegram Павел Дуров переложил на Google и Apple часть ответственности за блокировку приложений-ботов проекта Навального «Умное голосование». По словам Дурова, в противном случае всему Telegram грозила бы блокировка в экосистемах Android и iOS — а значит, миллионы пользователей лишились бы доступа к приложению.

Дуров заявил, что готов к противостоянию с тоталитарными режимами, как делал это во время белорусского кризиса, но без поддержки Google и Apple не сможет обходить ограничения на национальном уровне. Вести войну одновременно и с интернет-гигантами, и с Роскомнадзором, по его словам, невозможно.

В то же время Дуров напомнил, что уже писал о возросшей угрозе для свободы слова из-за дуополии Apple и Google, а также о тренде на цензуру даже в демократических странах.

Пойти на прекращение работы Telegram для всех россиян, чтобы дать политической партии два дополнительных дня на агитацию после начала голосования, значит пожертвовать ферзем ради пешки без ясного пути к победе. Интересы сотен миллионов пользователей Telegram для меня несравнимо важнее интересов любой политической силы. И я готов лично выдерживать критику политиков как из правящих партий, так и их оппозиции за принцип всегда ставить наших пользователей на первое место. Павел Дуров основатель Telegram

Зачистка перед выборами

Перед началом голосования на российских выборах YouTube удалил с видео-канала политика несколько роликов, посвящённых «Умному голосованию». Мобильное приложение «Навальный» было убрано из каталогов Google Play и Apple Store. Вслед за этим Telegram заблокировал приложения-боты, которые позволяли получать информацию об «Умном голосовании».

В рамках этого проекта соратники заключённого оппозиционера призывали голосовать за наиболее перспективных, по их мнению, кандидатов, чтобы снизить шансы на победу представителей партии власти.

Блокировки видеоматериалов и программ добивались российские государственные органы. Москва назвала их инструментами экстремистской деятельности, в которой Кремль обвинял «Штабы Навального», Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан. Эти организации были ликвидированы.

Сам Алексей Навальный заключён под стражу в рамках дела о мошенничестве со средствами «Ив Роше», приговор по которому Европейский суд по правам человека признал «произвольным и необоснованным». Россия выплатила политику и его брату компенсации, однако отказалась пересматривать решение решение суда.

Помощники Путина

После выборов в блоге Алексея Навального от его имени было опубликовано обращение с критикой Google, Apple и Telegram. По словам политика, интернет-гиганты покорно превратились в помощников Путина, фальсифицирующего выборы. Навальный подчеркивал, что заблокированные программы и материалы содержали в себе информацию об оппозиционных кандидатах в конкретных округах и призывы голосовать за них.

В нашем же случае само намерение организовать избирателей, чтобы потеснить партию власти, было объявлено преступным, а Big Tech согласился с этим. Тем самым признавая право авторитарного вора подчинить себе и интернет, превратив его в инструмент удержания власти. Алексей Навальный политик

Руководителей Google и Apple Навальный назвал лжецами и лицемерами, одновременно и трусливыми, и алчными. Отдельно он выразил разочарование Павлом Дуровым, которого «не ожидал увидеть в списке путинских "блокировщиков"».