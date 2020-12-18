ЕС - Британия: а чья это рыба?

По итогам новой телефонной беседы с главой кабмина Британии председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что "ЕС приветствует определенный прогресс по нескольким направлениям, однако по ряду пунктов позиции сблизить пока не удалось, это касается в том числе и правил рыболовства".

В ответ на это правительство Соединенного Королевства в коммюнике подчеркнуло, что торговое соглашение, которое должно быть заключено после переходного периода, находится "в серьезной ситуации", а сам Джонсон, употребляя выражение "very likely", то есть "очень похоже", сообщил, что сделка может быть и не заключена; рыба стала главным камнем преткновения на переговорах для обеих сторон.

Премьер-министр также указал, что ЕС должен изменить позицию, если он стремится заключить договор.

Примерно в тех же словах очертил перспективу и Майкл Гоув, член кабинета министров Великобритании: "Мне кажется, я уже это заметил, говоря с Питером, что, к сожалению, шансы, что мы в итоге придем к компромиссу, составляют менее 50%, похоже на то, что сделки в итоге не будет".

В свою очередь, главный переговорщик со стороны Евросоюза Мишель Барнье, выступая перед евродепутатами, заметил, что трудный компромисс все же возможен, более того, сделка может быть одобрена обеими сторонами в течение ближайших суток, но он также сообщил, что это может занять и несколько дней.

В начале недели "Гардиан" сообщила, что, начиная с 1 января, четыре патрульных корабля Королевского военно-морского флота будут помогать властям Британии охранять рыболовные угодья в случае выхода страны из Евросоюза без сделки.