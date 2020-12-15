За две недели до "брексита"

Брюссель и Лондон не оставляют последних попыток согласовать остающиеся разногласия по вопросу соглашения, призванного урегулировать торговые отношения после "брексита": во вторник переговорщик британской стороны Дэвид Фрост прибыл в посольство королевства в бельгийской столице.

Накануне было решено не останавливать переговоры даже после "финишной черты", пока, по мнению Лондона, сохраняется хотя бы малая надежда на достижение компромисса. Этой позиции придерживается и главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.

Но это балансирование на грани до последнего момента - нелёгкое испытание для представителей торговли и бизнеса

"Остаётся две недели, а мы всё ещё не знаем, по каким правилам играть, и поэтому мы всё ещё не можем полностью подготовиться, - говорит Тим Райкрофт, главный операционный директор британской Федерации продуктов питания и напитков. - Надо также отметить, что 31 декабря - худшее время года, чтобы делать какие-либо перестановки, потому что в это время мы и так уже перегружены в связи с праздниками, и склады уже заполнены из-за ожидаемого дополнительного спроса на товары. Таким образом, вся цепь поставок зависит от ожидаемого решения. В этом году мы и так уже находились под давлением из ограничений введённых в связи с COVID-ом, люди работают сейчас, как правило, немного медленнее, им требуется больше времени для выполнения обычных обязанноестей, и в итоге получается тройное давление на цепь поставок, поскольку пока мы движемся, похоже, по направлению к "брекситу" без сделки".

Если сделка так и не состоится, Федерацию продуктов питания и напитков будет ожидать повышение импортных тарифов на 23%, а экспортных - на 18%. Это вызовет повышение цен, но отрасль не может отказаться от поставок в Евросоюз и обратно ,

Виктория Смит, Euronews:

_"По мере продолжения переговоров растут и опасения по поводу возможного выхода из ЕС без сделки. Супермаркеты - как и этот, который находится позади меня - будут в числе тех британских предприятий, которые сегодня задаются массой вопросов. И один из них: будут ли они выуждены значительно поднять цены на товары? Стало известно, что крупные розничные компании, такие как Tesco, уже предупредили о повышении цен до 5% в новом году, к концу февраля. Поэтому есть большие опасения, что в итоге от "брексита" без сделки пострадают в первую очередь покупатели - обычные люди". _