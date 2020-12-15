Япония: особая забота об иностранцах

Как находящиеся в Японии иностранцы - резиденты и гости страны - переживают пандемию? Мы познакомим вас с историями европейцев, которые заразились коронавирусом и лечились на месте, а также с теми, кто получил от Японии помощь в учебе или трудоустройстве в этот сложный период.

2020 -й войдет в историю как год глобального санитарного кризиса. В Японии в период пандемии насчитывалось почти 3 миллиона иностранцев, резидентов и гостей.

Фредерик Мадлен, кондитер хозяин кафе, живет в Японии уже 20 лет. Весной он заразился ковидом и тяжело заболел. "Я был в боксе, помещении с отрицательным давлением, в военном госпитале. И обо мне очень, очень хорошо заботились и врачи, и медсестры. Никакой дискриминации не было", - вспоминает он. Сегодня Фредерик вновь в строю, общается с коллегами и с клиентами.

В Японии нуждающийся в госпитализации пациент с ковидом должен найти клинику, которая займется его лечением. Японская ассоциация помогает иностранцам сориентироваться.

Кобаяши Йонеюки, директор структуры, вспоминает: "Когда коронавирус начал распространяться, в центр AMDA поступало довольно много телефонных звонков от иностранцев. Президент японской медицинской ассоциации решил выделить нам 3 миллиона йен, на эти деньги мы наняли переводчиков, которые могли давать нужную информацию звонившим иностранцам".

Система здравоохранения Японии имеет высокий международный рейтинг, в стране - один из самых лучших в мире показателей продолжительности жизни. Статистика по ковиду - число заболевших, летальные исходы - здесь гораздо ниже, чем в других развитых государствах.

В университетской клинике Токио в пандемию открыли специализированное ковид-отделение, где лечили и иностранцев. Руководитель госпиталя Окада Такуя рассказывает: "В нашей больнице многие сотрудники бегло говорят по-английски. Но если пациент говорит на другом языке, мы пользуемся планшетами с электронным переводчиком. Когда человек подхватывает инфекцию, не обязательно ковид, он чувствует себя одиноко. Вот почему мы поддерживаем и моральный настрой наших пациентов".

Завершающийся год был трудным и с экономической точки зрения. Кафе Gowell Town в Токио - площадка, которую патронирует кадровое агенство. Оно специализируется на трудоустройстве иностранцев. Благодаря помощи профессионалов американец Леви Бруннер недавно нашел работу в японском муниципалитете.

"Моя виза истекает в июле, я подумал, что мне делать, если я не найду работу? - вспоминает мужчина. - Они очень меня поддержали, помогли с заполнением бумаг, помогли понять процесс в целом. В конце концов я связался с человеком, работающим в Югаваре, в тамошней туристической Ассоциации, и устроился туда на работу".

2020 год внес коррективы в план занятий, образ жизни иностранных студентов в Японии. Им пришлось освоить онлайн-обучение, жить со значительными социальными ограничениями. Все японские вузы оказали своим подопечным финансовую и моральную поддержку.

Студентка Мариам Сесси рассказывает: "Школа держала с нами связь, время от времени, посылала нам Google-анкету. Ее нужно было заполнить, указать, как себя чувствуешь, как дела с учебой, они спрашивали, нужна ли нам помощь в какой-то области"

Еще один слушатель, Денис Илюшенков, вспоминает: "Я продолжал получать стипендию японского правительства. Я был в числе тех иностранных и японских студентов, которые подали заявку и получили поддержку".

Япония пострадала от коронавируса меньше других регионов. На кризис здесь отреагировали оперативно и серьезно, оказав обществу, живущим в стране иностранцам всевозможную поддержку.