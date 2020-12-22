Японский театр уходит в сеть, а художники в природу

В Японии художники и артисты ставят на инновации, чтобы продолжать взаимодействовать со своей аудиторией в период пандемии. Как нестандартное мышление и креативность помогают оживить сектор культуры?

Зум на кабуки

В Японии, как и в других странах мира, в числе наиболее пострадавших от ковида отраслей - культурно-развлекательный сектор. Так или иначе шоу должно продолжаться. Как? Мы встретились с артистами, которые в пандемию нашли новые способы взаимодействия со своей аудитории

Здесь, в оживленном районе Гиндза в Токио, расположен знаменитый театр Кабукидза. Недавно он вновь открыл свои двери для публики, гарантируя посетителям меры санитарной безопасности. Кабукидза привлекает поклонников традиционной сценической драмы кабуки. Речь идет об уникальном мужском театре, в который интегрированы музыка, танец, драматические элементы и обязательно - удивительные костюмы.

Кабуки с 2008 года значится в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Один из самых известных актеров этого жанра - Косиро Мацумото. Закрытие театра в разгар пандемии подоткнуло мастера к реализации давней мечты - перевести кабуки в онлайн (проект "Зум-кабуки").

В июне этого года театр смог впервые транслировать флагманскую пьесу своего репертуара "Чу-шинь-гура". Решением режиссера часть актов игрались вживую, часть были записаны заранее и интегрированы в спектакль. Результат - полное погружение зрителя в происходящее на сцене, эффект присутствия.

Актер предложил аудитории посмотреть и комедию "Ядзи и Кита ", восходящую к знаменитому путевому очерку 19 века. Записанная постановка вышла в интернет-прокат в декабре.

"Театры слишком долго были закрыты, яволновался, что кабуки перестанет существовать, - рассказывает Мацумото. - Мы, люди занимающиеся этим видом искусства, считаем, что онлайн-трансляции - современное решение вопроса. Актеры кабуки привыкли 10 месяцев в год проводить на сцене. С онлайн-игрой они смогли поддерживать свою профессиональную и физическую форму.

Даже если в будущем театры откроются, думаю, что "Зум-кабуки"сохранится навсегда".

Искусство под открытым небом

Префектура Нара на западе острова Хонсю - место, где сконцентрированы десятки охраняемых ЮНЕСКО памятников. Нара - первая столица Японии, этот статус город имел в 8 веке. Регион редкой природной красоты стал идеальной площадной для фестиваля современного искусства "Тропа осознанности". Новый формат мероприятия разработан в ответ на пандемию.

В его рамках осенью посетителей ждали в экспериментальных галереях под открытым небом. К фестивалю подключились три площадки префектуры Нара. В городке Йошино желающие могли насладиться искусством в абсолютной безопасности и в собственном темпе.

"Я пришел сюда, так как в последнее время был лишен контакта с природой и совсем не мог заниматься спортом", - рассказывает молодой посетитель фестиваля.

Продюсер проекта Сайто Сейчи поясняет: "Здесь проложена тропа, по которой люди могут идти пешком 5 или 8 км и по мере движения открывать для себя произведения искусства. В какой-то момент они начинают понимать, что природа - тоже искусство. Моя работа, Jiku, по-английски значит "ось, координаты". Я переосмысляю эту концепцию и применительно к здешней деревне, и к храму".

Для художников, присоединившихся к проекту, этот уникальный фестиваль - возможность вновь обрести контакт с публикой и поделиться арт-наблюдениями о потрясшей мир пандемии.