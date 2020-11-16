Спор о национальных героях

Георгия Делчева, революционера, боровшегося против владычества Османской империи, считают своим национальным героем и в Болгарии, и в Северной Македонии. В обеих странах в его честь названы города и улицы, а в северномакедонском гимне упоминается его имя. Это один из примеров того, как страны не могут поделить историю: София требует, чтобы Делчева считали только болгарским деятелем.

Совместная академическая комиссия, в которую входя учёные обеих стран, пытается — большей частью безуспешно — разрешать подобные споры.

Петар Тодоров, Болгарско-северномакедонская академическая комиссия:

"Установление исторической правды — это путь, который в нашей работе привёл бы к катастрофе. Так что наш подход — понять историю, принять то, что у нас разное её понимание, сделать так, чтобы это не приводило к антагонизму и расколу в обществе двух стран".

В Болгарии обвиняют соседей в том, что те присваивают болгарскую историю для конструирования собственной. "Признание болгарских корней северномакедонской истории" — так звучит официальное требование, которое выдвинули болгарские дипломаты в ходе переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз.

В Скопье называют такую формулировку расплывчатой и недипломатичной.

Буяр Османи, глава МИД Северной Македонии:

"Болгария в рамках переговоров подняла ряд вопросов о кратком наименовании и о языке. Мы уже выступили с разъяснениями, которые сгладят некоторые проблемы в интерпретации этих вопросов. Но мы не собираемся обсуждать особенности нашей идентичности, которые основываются на праве на самоопределение и самовыражение нации".

Борян Йовановский, Euronews:

"После разрешения многолетнего спора с Грецией о собственном названии, Северная Македония вновь сталкивается с препятствиями на пути в ЕС, на этот раз со стороны Болгарии. Речь идёт о вопросах фундаментального значения для культурной и исторической идентичности. И для ускорения переговорного процесса, возможно, понадобятся болезненные компромиссы".