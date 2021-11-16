Политический кризис в Северной Македонии оказывает влияние на отношения с соседями и Европой. В конце прошлой недели оппозиции не хватило единственного голоса, чтобы выразить недоверие правительству Зорана Заева. Тот после неудачных муниципальных выборов в конце октября объявил было о своей отставке, но потом решил остаться.

Иоаннис Армаколас, Университет Македонии:

"Явно это период неуверенности и нестабильности. Нужно посмотреть, сможет ли Заев создать жизнеспособное правительство; вполне вероятно, что в ближайшие месяцы состоятся новые выборы. Многое зависит от хода переговоров о вступлении в ЕС".

Северная Македония хочет начать переговоры о вступлении в ЕС. Но на пути в Большую Европу стоит препятствие в виде вето Болгарии. София имеет к соседям претензии по поводу идентичности: там считают, что македонцы присваивают себе болгарскую историю, культуру и болгарских исторических деятелей. В Европе призывают Болгарию снять вето, называя проблему исключительно двусторонней, но пока безуспешно.

Димитар Николовский, политолог:

"Я считаю, что отмена вето близка, но не настолько, как нам это представляют. Я не думаю, что процесс завершится в начале декабря. Это слишком рано. Сейчас гораздо больше зависит от действующего и, скорее всего, будущего президента Радева, который крепко стоит на позициях Болгарии и не склонен к компромиссам. Это будет зависеть и от нового правительства. Мне кажется, его формирование и поиск компромиссов будет очень долгим процессом".

Препятствие со стороны Греции было устранено после того, как Македония переименовалась в Северную Македонию. Афины теперь лишь надеются, что политический кризис не заставить отыграть это решение назад.

Фэй Дулгери, Euronews:

"Афины внимательно следят за политическими событиями в Северной Македонии и заявляют, что договорённости следует соблюдать независимо от того, какое правительство находится у власти. Министр иностранных дел Греции несколько дней назад сообщил: Афины ожидают, что Скопье будет выполнять обязательства, наложенные договорённостью об изменении названия, и подтвердил, что Афины твёрдо настроены следовать европейскому курсу Западных Балкан".