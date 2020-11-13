COVID-19: волна пандемии "накрыла" Францию и Италию

Автодром в Монце с одной из старейших гоночных трасс в мире стал гигантской мобильной амбулаторией: стационары богатой северной итальянской Ломбардии опять перестали справляться с потоком пациентов, зараженных коронавирусом.

На Апеннинах с начала пандемии зарегистрированы более миллиона инфицированных, от COVID-19 умерли свыше 43 с половиной тысяч человек, в течение 24 часов заболевание окончилось летальным исходом для 636 пациентов.

Схожая картина и в Неаполе. Кареты скорой помощи ждут часами у ворот больниц, пока медперсонал создает импровизированные палаты с реанимационными койками.

Родольфо Пунци, заведующий инфекционным отделением неаполитанской больницы Котуньо: "У нас практически не осталось мест. Мы работаем очень интенсивно, постоянно жертвуя собственным благополучием во имя спасения жизни, и это особенно касается среднего и младшего медперсонала. Именно это звено занимается больными, находящимися в тяжелом состоянии, и сейчас в машинах сестры и фельдшеры поддерживают дыхание пациентов с помощью кислородных баллонов".

Во Франции, несмотря на уже прошедшие две недели карантина, когда закрыто все, что не имеет отношение, как выражается власть, к "первой необходимости", то есть книжные магазины, фитнес-клубы и общепит, пока не наступил ожидаемый перелом тенденции.

Этой осенью республика оказалась среди всех стран ЕС наиболее затронутой второй волной пандемии. Французам придется сидеть по домам еще минимум 15 дней, а режим чрезвычайной санитарной ситуации, дающий исполнительной власти практически неограниченные полномочия, продлится до 16-го февраля будущего года.

Жан Кастекс, премьер-министр Франции: "Статистика, которая имеется в нашем распоряжении, показывает, что темпы роста заражений снизились на 16%, это позитивный признак, но всем требуется оставаться настороже. В течение последних дней каждые полминуты клали пациента в стационар, в отделение интенсивной терапии больных клали каждые три минуты, и 40% тех, кто находится в реанимации - моложе 65 лет. Апрельский пик госпитализаций уже преодолен, и сейчас в общей сложности число таких случаев превысило 32 с половиной тысячи.

Власти соседней Швейцарской Конфедерации вынуждены были обратиться к армейским резервистам, чтобы справиться с поток зараженных - только за последние сутки в альпийской республике были выявлены свыше 7000 новых вирусоносителей, от осложнений, вызванных COVID-19 , скончались 93 человека.