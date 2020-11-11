Шершни-убийцы: найти и обезвредить

Огромные и опасные... В штате Вашингтон ученые обнаружили порядка 500 особей гигантских азиатских шершней. Укусы этих насекомых очень болезненные, но редко бывают смертельными для людей. Между тем шерни-убийцы уничтожают целые ульи медоносных пчел. Азиатские шершни достигают пяти сантиметров в длину. Ученые не могут сказать, как азиатские шершни попали в этот район. главная задача их уничтожить, пока насекомые не приживутся и не станут активно распространяться. Обычно гигантски азиатские шершни обитают в Китае, Японии и других странах Юго-Восточной Азии.