Шершни-убийцы: найти и обезвредить

Огромные и опасные... В штате Вашингтон ученые обнаружили порядка 500 особей гигантских азиатских шершней. Укусы этих насекомых очень болезненные, но редко бывают смертельными для людей. Между тем шерни-убийцы уничтожают целые ульи медоносных пчел. Азиатские шершни достигают пяти сантиметров в длину. Ученые не могут сказать, как азиатские шершни попали в этот район. главная задача их уничтожить, пока насекомые не приживутся и не станут активно распространяться. Обычно гигантски азиатские шершни обитают в Китае, Японии и других странах Юго-Восточной Азии.
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