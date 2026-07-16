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Монголский певец, исполняющий горловое пение, Батзориг Ваанчиг
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Видео. Монгольское горловое пение покоряет мир, древнее искусство обрело новых поклонников

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Горловое пение Монголии завоёвывает новую аудиторию по всему миру: артисты вроде Батзоригa Ваанчигa объединяют древний хоомей с кино и видеоиграми.

В Улан-Баторе известный музыкант Батзориг Ваанчиг продолжает продвигать самобытное искусство горлового пения благодаря живым выступлениям, студийным записям и международным сотрудничествам, используя как традиционные приемы, так и цифровые платформы, чтобы охватить более широкую аудиторию. Делая хөөмей частью мировых сцен и социальных сетей, он стремится сохранить многовековую традицию и вдохновить новое поколение исполнителей в Монголии и за ее пределами.

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Под аккомпанемент традиционного морин-хуура Ваанчиг регулярно выступает в столице Монголии и участвует в телевизионных проектах, при этом находя слушателей далеко за пределами страны. Уникальное звучание хөөмей, признанного ЮНЕСКО частью нематериального культурного наследия человечества, все чаще звучит в саундтреках к фильмам, документальных лентах и видеоиграх.

Хотя интерес к традиционной культуре среди молодых монголов растет, Ваанчиг считает, что для ее будущего нужно сделать гораздо больше. Еще недавно находившееся под угрозой исчезновения горловое пение в последние годы пережило возрождение благодаря артистам, решившим сохранить многовековую практику и одновременно познакомить с ней публику по всему миру.

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