Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Болельщики реагируют во время полуфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Аргентины в Атланте, среда, 15 июля 2026 года. (Фото AP/Бен Грей)
No Comment

Видео. Буэнос-Айрес ликует: Аргентина в финале ЧМ

Последние обновления:

Болельщики заполнили улицы Буэнос-Айреса, празднуя волевую победу сборной Аргентины над Англией со счетом 2:1.

Фанаты праздновали по всему Буэнос-Айресу после того, как сборная Аргентины в драматичной концовке вырвала победу над Англией со счетом 2:1 и пробилась в финал чемпионата мира ФИФА по футболу.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Англия вышла вперед благодаря голу Энтони Гордона, но затем Лионель Месси переломил ход матча, отдав голевые передачи на Энсо Фернандеса, сравнявшего счет на 85‑й минуте, и Лаутаро Мартинеса, забившего победный мяч на добавленных минутах.

Действующие чемпионы мира теперь встретятся в воскресном финале с чемпионами Европы испанцами и попытаются завоевать второй подряд титул чемпионов мира.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА