Видео. Буэнос-Айрес ликует: Аргентина в финале ЧМ

Фанаты праздновали по всему Буэнос-Айресу после того, как сборная Аргентины в драматичной концовке вырвала победу над Англией со счетом 2:1 и пробилась в финал чемпионата мира ФИФА по футболу.

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Англия вышла вперед благодаря голу Энтони Гордона, но затем Лионель Месси переломил ход матча, отдав голевые передачи на Энсо Фернандеса, сравнявшего счет на 85‑й минуте, и Лаутаро Мартинеса, забившего победный мяч на добавленных минутах.

Действующие чемпионы мира теперь встретятся в воскресном финале с чемпионами Европы испанцами и попытаются завоевать второй подряд титул чемпионов мира.