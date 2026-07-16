Иммиграционная полиция должна продолжить останавливать и проверять транспортные средства - Трамп

Президент США отменил временный запрет на остановку и проверку транспортных средств сотрудниками ICE (Иммиграционной и таможенной полиции) с целью задержания нелегальных мигрантов. Заявление Трампа прозвучало через день после того, как министерство внутренней безопасности распорядилось приостановить эту практику из-за случаев применения агентами полиции оружия с летальным исходом.

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Трамп написал на своей странице в соцсетях, что ICE "делает ОТЛИЧНУЮ работу, работу, которую нужно выполнять".

По словам президента, чтобы выдворить преступников, которые, как он утверждает, были впущены в страну предыдущей демократической администрацией, "мы должны быть сильными, жёсткими и умными и НЕ МОЖЕМ отказаться от одного из самых важных и эффективных инструментов ICE в борьбе с преступностью — ОСТАНОВКИ АВТОМОБИЛЕЙ!" — заявил Трамп.

"Если мы так поступим, мы сыграем преступникам на руку".

Во вторник ICE приостановила использование остановок автомобилей для задержания мигрантов после двух смертельных случаев стрельбы с участием её сотрудников, сообщают СМИ.

Министерство внутренней безопасности (DHS) распорядилось, чтобы сотрудники ICE не останавливали движущиеся автомобили ради задержания или допроса находящихся в них людей, сообщает The Wall Street Journal и другие издания.

Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома, 14 июля 2026 года AP Photo

Изменение политики последовало после того, как в понедельник сотрудник ICE смертельно ранил выстрелом колумбийского водителя Йоана Себастьяна Герреро в штате Мэн, а на прошлой неделе — ещё одного автомобилиста в Хьюстоне, что вновь вызвало критику тактики ведомства.

Лидер Колумбии Густаво Петро, резкий критик жёсткой иммиграционной политики президента Дональда Трампа, назвал произошедшее "убийством латиноамериканского колумбийца руками правительства США".

"Они убили его, потому что считали его низшим существом, не имеющим прав", — написал Петро в X.

Во Флориде во вторник 28-летний мужчина погиб после того, как его сбил грузовик, когда он пытался скрыться от иммиграционных и других федеральных сотрудников; это уже третья подобная смерть примерно за неделю.

Сенатор США Сьюзан Коллинз заявила, что призвала главу Министерства внутренней безопасности Маркуэйна Маллина "прекратить все остановки транспортных средств, не вызванные неотложной необходимостью".

Джон Сандвег, занимавший пост исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) при администрации Обамы, недавно подсчитал, что за время проводимой Трампом жесткой иммиграционной политики произошло около 18 случаев применения огнестрельного оружия во время остановок транспортных средств.

Эти смертельные случаи вновь вызвали критику в адрес методов работы ICE. Действия ведомства уже подвергались широкому осуждению прошлой зимой после гибели Алекса Претти и Рене Гуд в штате Миннесота.