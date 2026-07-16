СМИ Ирана: США впервые ударили по районам Тегерана в последней серии атак

Американские военные заявляют, что ранним утром в четверг завершили последнюю волну ударов по Ирану, впервые в этой фазе конфликта поразив цели дальше на севере и в районе Тегерана. По словам США, их силы также атаковали судно, которое, как они утверждают, пыталось прорвать морскую блокаду Ирана. Тем временем Исламская Республика ответила запуском ракет и ударных беспилотников по Бахрейну и Кувейту.

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Иранские государственные СМИ сообщают, что американские удары пришлись по районам вокруг Тегерана, острову Кешм и южному портовому городу Чабахар, а также по северной провинции Семнан, где расположены объекты по производству баллистических ракет и инфраструктура иранской космической программы.

Как заявило Центральное командование вооружённых сил США в публикации в соцсети X, американские силы нанесли удары по "иранским командным пунктам, объектам противовоздушной обороны, средствам ракетных и беспилотных комплексов и береговым наблюдательным постам", а также по "ряду других целей, включая Бендер-Аббас".

Американские силы нанесли удары по иранским командным пунктам, объектам противовоздушной обороны, средствам ракетных и беспилотных комплексов и береговым наблюдательным постам…

По данным министерства здравоохранения Ирана, в результате продолжающихся ударов США погибли не менее 35 человек, свыше 300 получили ранения.

США заявляют, что нанесли ракетный удар по дымовой трубе нефтяного танкера под флагом Кюрасао. По их версии, судно, следовавшее к острову Харг — основному экспортному терминалу Ирана в Персидском заливе — "проигнорировало многочисленные предупреждения".

Иран наносит ответные удары

Иран атаковал американские объекты в регионе, включая объекты в Иордании и Бахрейне, где были включены сирены воздушной тревоги. Кувейт сообщил в публикации в X об "атаках враждебных беспилотников" после "иранской агрессии".

Системы противовоздушной обороны Кувейта в настоящий момент отражают атаки враждебных беспилотников, последовавшие за преступной иранской агрессией. Генеральный штаб армии сообщает, что слышимые взрывы являются результатом работы средств ПВО, перехватывающих эти атаки.

В среду вооружённые силы США возобновили дневные авиаудары по Ирану. По заявлению Вашингтона, кампания направлена на ограничение возможностей Тегерана воздействовать на коммерческое судоходство в Ормузском проливе.

Последний всплеск боевых действий сорвал временное соглашение о прекращении войны с Ираном и привёл к возобновлению полномасштабных операций в регионе. Пролив был закрыт после начала 28 февраля совместной военной кампании США и Израиля против Ирана, что вызвало рост цен на нефть, удобрения и другие товары за пределами региона, усили позиции Тегерана на переговорах.