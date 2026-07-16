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Экипаж поезда оказался в кольце огня возле Армстронга, Онтарио
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Видео. Канада: экипаж поезда спасается из огня возле Армстронга, Онтарио

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13 июля 2026 года возле Армстронга, Онтарио, поездная бригада оказалась в кольце лесного пожара. Сотрудники Canadian National Railway смогли спастись, пока в регионе полыхали более 160 очагов.

Подтверждённые кадры, снятые из локомотива компании Canadian National Railway неподалёку от Армстронга в Онтарио в понедельник, 13 июля, показывают бригаду грузового поезда, окружённую стремительно распространяющимися языками пламени лесного пожара: густой дым окутывает пути, а все окна кабины светятся ярко-оранжевым. Эти впечатляющие изображения демонстрируют силу одного из стремительно распространяющихся пожаров на севере Онтарио, где видимость почти нулевая.

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Компания Canadian National Railway (CN) сообщила, что локомотив входил в состав одного из трёх грузовых поездов, остановленных примерно в 32 километрах от отдалённого посёлка Армстронг к северу от Тандер-Бея после того, как огонь достиг железнодорожного коридора. Поезда перевозили горючие и легковоспламеняющиеся грузы, поэтому движение по железной дороге было приостановлено в качестве меры предосторожности. Всех членов экипажа удалось благополучно эвакуировать, пострадавших нет.

Инцидент произошёл на фоне более чем 160 лесных пожаров, бушующих по всей провинции Онтарио и вынуждающих власти проводить эвакуацию в ряде населённых пунктов. Появление этих драматических кадров снова вызвало опасения по поводу работы железной дороги в условиях экстремальной пожароопасности, а лидер профсоюза Франсуа Лапорт подчеркнул, что ни один груз не стоит риска для жизни работников.

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