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Башня CN на снимке в Торонто на фоне дымки от лесных пожаров, в среду, 15 июля
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Видео. Торонто задыхается от дыма лесных пожаров, худшее качество воздуха в мире

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В среду 15 июля над Торонто висел густой оранжевый смог: дым лесных пожаров на северо‑западе Онтарио накрыл крупнейший город Канады, и по данным IQAir утром там был худший воздух среди всех крупных городов мира.

Несмотря на неблагоприятные условия, часть жителей продолжала проводить время на улице, а другие надевали защитные маски, пока дым стелился над городом.

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Ухудшение качества воздуха совпало с объявлением предупреждения о жаре: температура поднялась до 33 °C, что близко к рекордному значению для 15 июля. Власти отменили детские программы на открытом воздухе и открыли центры охлаждения, а служба Environment Canada предупредила, что задымлённость вряд ли ослабнет до пятницы.

Заместитель главного врача Торонто по вопросам общественного здоровья Ховард Шапиро сравнил воздействие дыма с пассивным курением, предупредив, что мелкие частицы содержат смесь вредных химических веществ, способных повлиять на любого человека, независимо от возраста и состояния здоровья. Дым поступает от 148 активных лесных пожаров на северо-западе Онтарио, где пожарные продолжают бороться с несколькими крупными очагами.

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