Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Чемпионский камбэк: Аргентина вырвала путевку в финал у Англии

Лионель Месси (10) из сборной Аргентины празднует с партнёрами по команде второй гол в полуфинале ЧМ между Англией и Аргентиной в Атланте, 15.07.2026.
Лионель Месси (10) из сборной Аргентины празднует второй гол с партнёрами по команде в полуфинале ЧМ против Англии в Атланте, 15.07.2026. Авторское право  Mike Stewart/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.
Авторское право Mike Stewart/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.
By Lucy Davalou & Ксавье Гравлен
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии Подпишитесь на Euronews в Google
Поделиться Close Button

Уход Англии в глухую оборону себя не оправдал. Сборная Аргентины совершила яркий камбэк, победив одного из своих самых принципиальных соперников в полуфинале чемпионата мира со счетом 2:1. Защищать чемпионское звание в финале Альбиселесте будет против Испании.

Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира и будет защищать свой титул, обыграв в Атланте команду Англии со счетом 2:1. И вновь аргентинцы вырвали победу в самой концовке: еще за пять минут до конца основного времени матча в виртуальном финале были англичане.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

После закрытого первого тайма, в котором команды вели позиционную борьбу, практически не угрожая воротам друг друга, в начале второго тайма англичане использовали, пожалуй, свой единственный за матч голевой момент - после прострела Моргана Роджерса с правого фланга Энтони Гордон опередил защитника аргентинцев Науэля Молину и в касание поразил ворота Эмилиано Мартинеса.

Энтони Гордон поражает ворота Мартинеса.
Энтони Гордон поражает ворота Мартинеса. Lynne Sladky/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Поведя в счете, англичане ушли в глухую оборону, а на 72-й минуте главный тренер команды Томас Тухель поменял автора единственного гола Гордона на центрального защитника Эзри Консу.

Замены главного тренера аргентинцев Скалони были призваны усилить атаку, воспользовавшись появлением свободных зон на флангах, и они принесли плоды. В последние 20 минут матча Лионель Месси и команда полностью владели преимуществом, раз за разом опасно угрожая воротам Пикфорда.

Забить самому капитану аргентинцев не удалось, однако он отлично выступил в роли плеймейкера. Сначала на 85-й минуте он ассистировал Энцо Фернандесу, который поразил ворота англичан мощным, закрученным ударом из-за пределов штрафной площадки.

А уже в компенсированное время аргентинцы добили деморализованного соперника. Мяч после удара Алексиса Маккалистера угодил в штангу, однако его подхватил Месси, ювелирно навесил в штрафную площадку, где Лаутаро Мартинес в баскетбольном прыжке неотразимо пробил головой.

Мартинес забивает второй гол в ворота Пикфорда.
Мартинес забивает второй гол в ворота Пикфорда. Erik S. Lesser/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

"Мне это снилось, клянусь. Я сказал Алексису (Макаллистеру), что забью. Сказал ему, что выйду на поле и принесу победу, - сказал после матча автор победного гола. - Могу лишь добавить: эта команда раз за разом показывает, чего она стоит".

После победы со счетом 2:1 дейстсвующие чемпионы пробились в финал турнира, где в воскресенье в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) они встретятся со сборной Испании, которая во вторник обыграла Францию. Днем ранее в матче за третье место сойдутся Англия и Франция.

Главный тренер англичан Томас Тухель после матча не скрывал разочарования.

"Аргентина стала действовать рискованнее, добавила в темпе, играла, как мне кажется, с ощущением, что ей уже нечего терять, что раскрепостило их и сковало нас, потому что мы вдруг почувствовали, что нам как раз есть что терять", - сказал он.

Лионель Месси (10) из сборной Аргентины и Харри Кейн (9) из сборной Англии обнимаются после полуфинала чемпионата мира между Англией и Аргентиной в Атланте, среда, 15.07.2026. Фото: Erik S. Lesser
Лионель Месси (10) из сборной Аргентины и Харри Кейн (9) из сборной Англии обнимаются после полуфинала чемпионата мира между Англией и Аргентиной в Атланте, среда, 15.07.2026. Фото: Erik S. Lesser Anadolu

Легендарный английский нападающий Майкл Оуэн высказался еще более жестко.

"Посмотрите на игру сборной Испании при счете 1:0. Смелость. Отвага. И посмотрите на сборную Англии при счете 1:0. В чем разница? - сказал Оуэн. - Мы заслужили поражение. Счет мог быть и 4:1. Выход еще одного защитника на поле при счете 1:0. Какой посылается сигнал?"

Лионель Месси покидает поле после победы.
Лионель Месси покидает поле после победы. Jacob Kupferman/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

На счету Аргентины уже три титула чемпионов мира: команда побеждала в 1978 и 1986 годах, а также в 2022-м, когда в финале взяла верх над Францией в серии пенальти. Месси надеется уехать со своего последнего мундиаля в ранге двухкратного чемпиона мира.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии Подпишитесь на Euronews в Google

Также по теме

ФИФА приглашает Тома Круза, Дженнифер Хадсон и Робби Уильямса на церемонию закрытия ЧМ

Не тот финал. Испания отправила Францию играть матч за 3-е место

Фанаты Франции и Испании заполнили улицы Техаса перед полуфиналом ЧМ