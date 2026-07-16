Чемпионский камбэк: Аргентина вырвала путевку в финал у Англии

Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира и будет защищать свой титул, обыграв в Атланте команду Англии со счетом 2:1. И вновь аргентинцы вырвали победу в самой концовке: еще за пять минут до конца основного времени матча в виртуальном финале были англичане.

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После закрытого первого тайма, в котором команды вели позиционную борьбу, практически не угрожая воротам друг друга, в начале второго тайма англичане использовали, пожалуй, свой единственный за матч голевой момент - после прострела Моргана Роджерса с правого фланга Энтони Гордон опередил защитника аргентинцев Науэля Молину и в касание поразил ворота Эмилиано Мартинеса.

Энтони Гордон поражает ворота Мартинеса. Lynne Sladky/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Поведя в счете, англичане ушли в глухую оборону, а на 72-й минуте главный тренер команды Томас Тухель поменял автора единственного гола Гордона на центрального защитника Эзри Консу.

Замены главного тренера аргентинцев Скалони были призваны усилить атаку, воспользовавшись появлением свободных зон на флангах, и они принесли плоды. В последние 20 минут матча Лионель Месси и команда полностью владели преимуществом, раз за разом опасно угрожая воротам Пикфорда.

Забить самому капитану аргентинцев не удалось, однако он отлично выступил в роли плеймейкера. Сначала на 85-й минуте он ассистировал Энцо Фернандесу, который поразил ворота англичан мощным, закрученным ударом из-за пределов штрафной площадки.

А уже в компенсированное время аргентинцы добили деморализованного соперника. Мяч после удара Алексиса Маккалистера угодил в штангу, однако его подхватил Месси, ювелирно навесил в штрафную площадку, где Лаутаро Мартинес в баскетбольном прыжке неотразимо пробил головой.

Мартинес забивает второй гол в ворота Пикфорда. Erik S. Lesser/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

"Мне это снилось, клянусь. Я сказал Алексису (Макаллистеру), что забью. Сказал ему, что выйду на поле и принесу победу, - сказал после матча автор победного гола. - Могу лишь добавить: эта команда раз за разом показывает, чего она стоит".

После победы со счетом 2:1 дейстсвующие чемпионы пробились в финал турнира, где в воскресенье в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) они встретятся со сборной Испании, которая во вторник обыграла Францию. Днем ранее в матче за третье место сойдутся Англия и Франция.

Главный тренер англичан Томас Тухель после матча не скрывал разочарования.

"Аргентина стала действовать рискованнее, добавила в темпе, играла, как мне кажется, с ощущением, что ей уже нечего терять, что раскрепостило их и сковало нас, потому что мы вдруг почувствовали, что нам как раз есть что терять", - сказал он.

Лионель Месси (10) из сборной Аргентины и Харри Кейн (9) из сборной Англии обнимаются после полуфинала чемпионата мира между Англией и Аргентиной в Атланте, среда, 15.07.2026. Фото: Erik S. Lesser Anadolu

Легендарный английский нападающий Майкл Оуэн высказался еще более жестко.

"Посмотрите на игру сборной Испании при счете 1:0. Смелость. Отвага. И посмотрите на сборную Англии при счете 1:0. В чем разница? - сказал Оуэн. - Мы заслужили поражение. Счет мог быть и 4:1. Выход еще одного защитника на поле при счете 1:0. Какой посылается сигнал?"

Лионель Месси покидает поле после победы. Jacob Kupferman/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

На счету Аргентины уже три титула чемпионов мира: команда побеждала в 1978 и 1986 годах, а также в 2022-м, когда в финале взяла верх над Францией в серии пенальти. Месси надеется уехать со своего последнего мундиаля в ранге двухкратного чемпиона мира.