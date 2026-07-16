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Болельщики забираются на остановку автобуса, отмечая победу сборной Аргентины над Англией в полуфинале ЧМ по футболу в центре Буэнос-Айреса.
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Видео. Аргентина выходит в финал ЧМ: ликование в Буэнос-Айресе, уныние на Фолклендах

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Десятки тысяч людей празднуют в Буэнос-Айресе: победа Аргентины над Англией со счетом 2:1 выводит команду в финал ЧМ против Испании.

В среду, 15 июля, тысячи ликующих болельщиков вышли на улицы Буэнос-Айреса после того, как сборная Аргентины обеспечила себе выход в финал чемпионата мира ФИФА. Фейерверки озаряли ночное небо, пока фанаты танцевали, скандировали кричалки, размахивали аргентинскими флагами и взбирались на фонарные столбы и светофоры, отмечая успех команды.

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Действующие чемпионы вырвали победу в компенсированное время: Лаутаро Мартинес забил на второй минуте добавленного времени в Атланте, обеспечив своей команде финал против Испании в воскресенье. Поздний победный гол вызвал всплеск радости по всей аргентинской столице, где болельщики отмечали очередной шаг к тому, что они надеются станет четвертым титулом чемпиона мира.

Этот матч также оживил одно из самых политизированных противостояний в мировом футболе. В Стэнли, на Фолклендских островах, болельщики сборной Англии смотрели игру по телеканалу Falkland Islands Television, что подчеркнуло сохраняющуюся чувствительность вокруг встреч между двумя странами. Соперничество по-прежнему тесно связано с войной за Фолклендские острова 1982 года и скандальным голом Диего Марадоны «рукой Бога» в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года. Аргентина продолжает претендовать на суверенитет над этой британской заморской территорией, которую она называет Мальвинами, и спор остаётся нерешённым.

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