Интернет-войны за Трампа и Байдена | #Куб

Интернет-войны за Трампа и Байдена | #КубКомментарии
«Водопровод скоро починят, а дорогу к посёлку так и не доделали, зато в Пенсильвании лидирует Трамп». Американские выборы стали надолго главной темой для России и других стран. Русскоязычные пользователи интернета «болели» за кандидатов и писали о результатах голосования даже больше, чем вспоминали, скажем, о Путине или Дне народного единства. Автор проекта «Сталингулаг» Александр Горбунов полагает, что выборы президента США стали «самой настоящей скрепой» для россиян.
Происходящее на американских выборах вызвало немало возмущений в рунете. Показательно заявление декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова о «кладбище демократии».
Самарский юрист Сергей Советкин «объявил голодовку» в знак протеста против фальсификаций на американских выборах. «Мне не за Трампа, а за Америку обидно. Чтобы такое и в США, причём нагло и демонстративно?! Это просто плевок в душу», — пожаловался он. Даже прокремлёвское движение пенсионеров «Отряды Путина» осудило эти выборы как «бардачное шоу».
Фальсифицированные или образцовые
Критики США говорят о саморазрушении едва ли не самого влиятельного государства в мире. Тина Канделаки заявляет о признаках деменции у президента США, а бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который покинул был отправлен в отставку и покинул родину в разгар политического кризиса начала 2014, считает американские выборы недостаточно демократичными.
По другую сторону виртуального барьера слышны выступления о величии американской избирательной традиции, о высоком, даже показательном уровне организации выборов, результат которых непредсказуем.
«Русский трампизм» и «болельщики»
Отношение к кандидатам в президенты США отчётливо послеживается у многих популярных и не очень известных блогеров рунета. На фоне шуток о том, как московский район Бибирево проголосовал за Трампа, политолог Михаил Виноградов рассуждает о феномене «русского трампизма».
Видеть Трампа президентом США хотело бы большинство участников наших онлайн-опросов в Instagram и VK, в то время как в «Твиттере» мнения голосующей аудитории разделились почти поровну.
Чего ждать жителям других стран от поворотов в американской политике и как исход выборов повлияет на вашу жизнь?
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