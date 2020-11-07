Сторонники Трампа сдаваться не собираются

Сторонники Джо Байдена и Камалы Харрис выходя на улицы, чтобы отпраздновать победу своего кандидата. Байден в "твиттере" поблагодарил сограждан за поддержку и призвал их к спокойствию и единству.

В предвыборном штабе заявили, что "избранный президент Джо Байден сокрушит коронавирус и восстановит инфраструктуру Америки".

В числе первых зарубежных лидеров Байдена поздравил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Сторонники действующего главы Белого дома сдаваться не намерены. Дональд Трамп поражение не признал, а в "твиттере" заявил, что "Байден поспешил ложно объявить себя президентом". Республиканцы говорят о многочисленных фальсификациях и сбоях в работе программного обеспечения избирательной системы США. Предвыборный штаб заявил о судебных разбирательствах и необходимости пересчёта голосов в ряде спорных штатов.

Формально коллегия выборщиков передаст свои голоса в конгресс в середине декабря.

Полиция в С ША находится в состоянии повышенной готовности. Предвыборная кампания проходила в очень напряжённой атмосфере, и правоохранители готовятся к возможным столкновениям и беспорядкам.