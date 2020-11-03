Дональд Трамп: без боя не сдаваться

Немыслимо для многих, неизбежно для него. Путь Дональда Трампа к вершине мировой власти был, среди прочего, свидетельством его непоколебимой веры в себя.

Вооружившись унаследованным состоянием, Трамп прославился сразу в нескольких областях: как застройщик, гостиничный магнат и ведущий игровых шоу — "Статус миллиардера", который Трамп рассматривал как рецепт успеха в политике.

Дональд Трамп с братом Робертом. 1993 год Diane Bondareff/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Он вступил в борьбу с множеством соперников-республиканцев, которые сначала высмеивали его президентские амбиции, но вскоре с удивлением обнаружили, что общественность считает иначе.

Его простой девиз нашел отклик в сердцах консерваторов: "Мы сделаем Америку снова великой".

Новый президент немедленно приступил к выполнению предвыборных обещаний, запустив свой проект пограничной стены и приказав запретить въезд мусульманам из некоторых стран.

Растущая экономика также укрепила его положение. Трамп объяснил это стремительным снижением налогов, что оспаривают демократы.

С первых дней у власти на президенте-дебютанте лежало пятно — подозрения в российском влиянии на выборы, которые так и остались подозрениями. Его ответ на версию американской разведки о вмешательстве Кремля потряс многих.

Они думают, это Россия. Я пообщался с президентом Путиным, и он сказал, что это не Россия. Я скажу так, я не вижу ни одной причины, почему бы это была она Дональд Трамп президент США

Рейтинг популярности Трампа оставался низким. Реальность, отраженная в потере республиканцами контроля над нижней палатой на промежуточных выборах. Это означало, что его политическая программа теперь была ограничена новым поколением прогрессивных врагов-демократов.

Смена власти также открыла путь для процедуры импичмента. Нижняя палата обвинила Трампа в злоупотреблении своим служебным положением, чтобы ударить по политическому оппоненту. Но это было заведомо провальное голосование — поскольку доминирующие в Сенате республиканцы приложили все силы, чтобы помешать планам демократов.

Но политический скандал померк, когда на авансцену вышел кризис планетарного масштаба - эпидемия коронавируса. Число случаев заражения COVID-19 росло в геометрической прогрессии, это стало самым главным испытанием для Трампа за время его президентства.

Критикуемый демократами подход президента к борьбе с пандемией не смог остановить волну заражений, в конце концов, сам президент расплатился за небрежное отношение к мерам предосторожности.

Дональд Трамп возвращается в Белый дом после выписки из госпиталя Evan Vucci/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Но, как известно, беда не приходит одна. Смерть Джорджа Флойда при попытке задержания стала катализатором протестов против несправедливости и расовой дискриминации. По мере того как беспорядки усиливались, Трамп рассматривал эту проблему с точки зрения правопорядка.

Президент считал, что демократы сначала планировали использовать протесты в своих интересах, но затем "потеряли контроль над радикальными левыми".

Сейчас одно кажется очевидным, как и 4 года назад, Трамп уверен в своих силах и не собирается сдавать Белый дом без боя.