Выборы в США: у каждого своя победа

Выборы в США: у каждого своя победаКомментарии
Дональд Трамп готов был объявить о своей победе на выборах, но, по его словам, ему помешал медленный подсчет голосов.
Также нынешний президент США заявил, что готов обжаловать результаты в Верховном суде из-за фальсификаций.
О своей уверенности в победе заявил и кандидат от демпартии Джо Байден, но для этого, по его словам, потребуется время на подсчет бюллетеней, в том числе поданных досрочно и по почте.
По промежуточным итогам голосования в стране, Байден лидирует, но остаются неизвестными результаты по ряду штатов. Подсчет голосов, отправленных по почте, может продлиться еще несколько дней.