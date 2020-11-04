Выборы в США: у каждого своя победа

Дональд Трамп готов был объявить о своей победе на выборах, но, по его словам, ему помешал медленный подсчет голосов.

Также нынешний президент США заявил, что готов обжаловать результаты в Верховном суде из-за фальсификаций.

На наших выборах произошло крупное мошенничество. Мы хотим, чтобы закон применялся надлежащим образом. Мы пойдем в Верховный суд США. Мы хотим, чтобы голосование (подсчет голосов) закончилось. Мы не хотим, чтобы демократы нашли новые бюллетени в 4 утра и добавили их в список Дональд Трамп президент США, кандидат от Республиканской партии

О своей уверенности в победе заявил и кандидат от демпартии Джо Байден, но для этого, по его словам, потребуется время на подсчет бюллетеней, в том числе поданных досрочно и по почте.

У нас хорошее предчувствие по Висконсину и Мичигану. И кстати, на подсчет голосов потребуется время. Мы собираемся выиграть в Пенсильвании Джо Байден кандидат от Демократической партии США

По промежуточным итогам голосования в стране, Байден лидирует, но остаются неизвестными результаты по ряду штатов. Подсчет голосов, отправленных по почте, может продлиться еще несколько дней.