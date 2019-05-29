Мюллер не смог обвинить Трампа

Спецпрокурор США Роберт Мюллер подал в отставку и заявил об официальном закрытии дела о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

В своем заключительном выступлении Мюллер, который вел расследование около двух лет, подчеркнул, что предъявление обвинений Дональду Трампу не входило в его полномочия:

"Если бы мы были уверены в том, что президент не совершал преступление, мы бы так и сказали. Согласно многолетней политике минюста, президента не могут обвинить в преступлении, пока он занимает пост – это противоречит конституции. Даже если обвинение не публичное - это все равно запрещено законом".

Дональд Трам отреагировал на итоги расследования Мюллера:

"Ничего не изменилось. Доказательств недостаточно, а значит, по законам нашей страны человек невиновен. Дело закрыто! Спасибо".

Председатель судебного комитета палаты представителей - демократ Джерри Надлер высказал своё мнение в Twitter: "Учитывая то, что спецпрокурор Роберт Мюллер не смог предъявить обвинения Дональду Трампу, на конгресс ложится ответственность за преступления, ложь и другие правонарушения действующего американского президента".

В Кремле заявили, что в докладе Мюллера нет ничего нового, документ не содержит аргументированных доказательств российского вмешательства в выборы в США, а Россия по-прежнему не принимает подобных обвинений.