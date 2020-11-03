В Вашингтоне заколачивают окна

В столице США заколачивают окна. Рестораны, магазины и частные дома готовят к возможным беспорядкам: президентская кампания проходила в очень напряжённой атмосфере. Теперь и полиция, и горожане ждут новых манифестаций и беспорядков.

Мартин Лаковиц, владелец ресторана:

"Здесь повсюду они били окна. Так что мы не хотим рисковать на фоне выборов, мы думаем, будут новые протесты, так что нужно обезопасить себя".

Владельцы ресторанов и магазинов говорят, что им всё равно, чьи сторонники примутся громить их заведения. Коронакризис и так уже очень сильно ударил по частному бизнесу.

В полиции столичного округа сообщают, что сейчас у них нет свидетельств того, что планируются серьёзные беспорядки, но правоохранители готовятся действовать решительно. По словам стражей порядка, массовые демонстрации после выборов неизбежны — при любом исходе голосования.

Не прекращаются и манифестации в защиту прав чернокожих — не такие массовые, как летом, но вспыхивающие регулярно. Так, в прошлый вторник в Филадельфии полицейские застрелили ещё одного афроамериканца, что привело к новым вступлениям и беспорядкам.

Организаторы заявляют, что за минувшие месяцы движение BLM привлекло сторонников всех цветов кожи, недовольных нынешним курсом Белого дома:

"Вы сами видите, что на улицы выплёскивается всё накипевшее, ощущение того, что страна идёт не туда. Здесь собираются ребята всех цветов кожи. Это манифестация BLM, но сюда пришли белые — белые бедняки, которые испытывают ровно те же самые чувства".

Действующий президент заверяет сограждан, что новых протестов бояться не надо: Трамп заявил, что если его переизберут на второй срок, то он сумеет обеспечить порядок.

Джек Пэррок, Euronews:

"Существуют опасения, что если Трамп не признает или оспорит результаты выборов, то на улицы выйдут уже его сторонники. После голосования Америку ожидает беспокойное время".