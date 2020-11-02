Майя Санду с 35,61% голосов лидирует на выборах президента Молдавии, подсчитаны 99% протоколов - ЦИК

Глава оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду лидирует в первом туре президентских выборов в Молдавии с 35,61% голосов, действующий глава государства Игорь Додон набирает 33,01%. Таковы данные обнародовала Центральная избирательная комиссия по итогам подсчета 99,11% протоколов.

Таким образом они выходят во второй тур, где определят победителя выборов. Голосование намечено на 15 ноября.