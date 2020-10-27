Майя Санду: "Я продвигаю интеграцию Молдавии в ЕС"

В ноябре этого года расколотая Молдавия проведет президентские выборы. Молдаванам предлагается выбор между Востоком и Западом. Пророссийский действующий президент Игорь Додон и его проевропейская соперница Майя Санду... Мы пригласили обоих на интервью, и Майя Санду согласилась.

Рози Райт, Euronews:

Бывший премьер-министр Молдавии и кандидат в президенты Майя Санду присоединяется к нам. Спасибо, что уделили нам время. Как вы пытаетесь убедить расколотое молдавское общество в том, что именно вы идеальный кандидат в президенты?

Майя Санду, бывший премьер-министр Молдавии, кандидат в президенты:

— Во-первых, Молдавия на перепутье. Она либо становится функциональным государством с компетентным руководством, либо становится несостоятельным государством. Функциональное государство - это, прежде всего, государство, которое пресекает коррупцию в стране, поощряет бизнес, который, в свою очередь, создает рабочие места, выплачивает пенсии и зарплаты.

Все просто. И это то, чего молдаване хотят. Например, сейчас 1/3 молдавского бизнеса находится на грани банкротства, потому что нынешние власти совсем не помогают экономике. Сегодня большинство пенсионеров получают пенсию ниже черты бедности. И это те проблемы, которые видят все, независимо от геополитических предпочтений. И мы стараемся объединить людей вокруг этих целей.

Рози Райт, Euronews:

Мы поговорим о коррупции позже. Когда вы говорили о геополитике Молдавии, вы сказали, что пришло время возобновить динамичную, ответственную внешнюю политику. Что бы это могло быть? Как бы это выглядело и каково ваше видение политической позиции Молдавии?

Майя Санду, бывший премьер-министр Молдавии, кандидат в президенты:

— При нынешнем президенте внешняя политика страны была совершенно несбалансированной. Например, у Молдавии есть два соседа - Румыния и Украина. А при президенте Додоне отношения с этими странами были полностью заморожены. Отношения с ЕС и США двигаются от плохого к худшему, потому что Игорь Додон пытается установить хорошие отношения только с Россией, но даже с ней он действует в своих личных интересах, а не для решения проблем страны. И потом, мы знаем, что Россия не оказывает никакой технической поддержки и помощи в развитии. Вот почему нам нужно вернуться к сбалансированной внешней политике и вернуться в русло хороших отношений с Румынией, с Украиной, с ЕС и США. И да, я продвигаю интеграцию в ЕС, интеграцию Молдавии в ЕС. И это то, что я собираюсь сделать как президент.

Рози Райт, Euronews:

Исходя из сказанного вами, напряженность в стране связана с тем, что с одной стороны присутствуют прозападные настроения, а с другой - пророссийские. Как бы вы попытались удержать два лагеря вместе в качестве президента и найти компромисс?

Майя Санду, бывший премьер-министр Молдавии, кандидат в президенты:

— Как я уже сказала, большинство молдаван или, возможно, все молдаване хотят жить в хороших условиях дома. Они хотят избавиться от коррупции. Я должна напомнить вам, что треть населения покинула страну, потому что у них не было никаких перспектив на родине. И это те вопросы, которые мы должны решить. И нам нужен президент, который будет защищать национальные интересы Молдавии, независимо от того, идет ли речь об отношениях с Россией или с другими странами. И возвращаясь к сбалансированной внешней политике, это то, что мы можем обещать.

Рози Райт, Euronews:

Что касается своего рода сближения с ЕС, то есть некоторые вещи, на которые вам указывали. Единственная вещь, о которой Европейская комиссия неоднократно напоминала Молдавии, - это озабоченность верховенством закона, а также коррупцией, которую вы упомянули. Если бы Вы были у руля и вы бы хотели привести ценности Молдавии в большее соответствие с ЕС, то как бы вы стремились решать эти проблемы: коррупция, верховенство закона?

Майя Санду, бывший премьер-министр Молдавии, кандидат в президенты:

— Вы знаете, это был один из вопросов, который убедил меня и моих коллег пойти в политику, потому что когда мы обнаружили, что молдавские власти воруют миллиарды у своего народа, мы решили, что пришло время очистить политический класс Молдавии. И мы боролись за то, чтобы сделать правосудие независимым, мы боролись за то, чтобы иметь сильные антикоррупционные институты. Мы начали эти реформы в прошлом году, когда я была премьер-министром. В какой-то момент коррумпированные политики отправили правительство в отставку. Но это то, что мы собираемся преследовать. Это одна из главных задач - пресечь коррупцию, построить сильное государство с функциональными институтами, которые будут защищать людей, которые обеспечат верховенство закона.

Рози Райт, Euronews:

В таком случае мы должны увидеть радикальную перестройку системы правосудия?

Майя Санду, бывший премьер-министр Молдавии, кандидат в президенты:

— Определенно. Это та реформа, которую я предложила в прошлом году, очистка сектора правосудия, очистка прокуратуры. И это был один из главных вопросов, почему коррумпированный политический класс распустил правительство. Очистка политического класса - это одна из главных задач моей президентской программы.

Рози Райт, Euronews:

Когда объявят результаты выборов, я знаю, что вы уже предупреждали о некоем белорусском сценарии, потенциальных массовых беспорядках, уличных протестах. В какой степени, по-вашему, если бы это действительно произошло, Молдавия действительно смогла бы справиться финансово в такой ситуации, с таким уровнем социальных волнений?

Майя Санду, бывший премьер-министр Молдавии, кандидат в президенты:

— Мы хотим свободных и справедливых выборов. Вот что мы постоянно говорим властям. Проблема в том, что действующий президент Игорь Додон знает, что он не сможет победить на выборах, не может получить второй мандат на свободных и честных выборах, потому что к настоящему времени люди увидели, что он коррумпирован, что он лжет и что он некомпетентен. Поэтому он пытается сфальсифицировать выборы. Мы не раз предостерегали его от попыток сделать это. Но если он будет продолжать следовать своему плану, мы предупредили его, что люди выйдут на улицы, они так и говорят нам. У нас был опыт 2016 года, парламентских выборов 2019 года, когда выборы не были свободными и справедливыми. И люди говорили: "Хватит значит хватит".

Рози Райт, Euronews:

Могу ли я спросить, почему на этот раз вы так уверенно заявляете о том, что эти выборы не будут свободными и справедливыми? На каких доказательствах вы основываетесь?

Майя Санду, бывший премьер-министр Молдавии, кандидат в президенты:

— Мы уже видим, что происходит. У нас есть прошлый опыт, когда, например, Плахотнюк вместе с Додоном организовывали подкуп голосов Приднестровского региона - это отколовшийся регион - и у нас было много свидетельств в прессе о том, что людей организованно привозили, им платили за голоса. Затем мы видим на правом берегу Молдавии людей - на правом берегу Днестра - людей, которым, опять же, платят, особенно беднякам, потому что именно так делали коррумпированные молдавские политики.

Рози Райт, Euronews:

Один из самых больших непосредственных вызовов, с которыми вам или нынешнему президенту придется столкнуться на выборах, - это пандемия коронавируса? Число заболевших в Молдавии неуклонно растет. Что вы собираетесь предпринять, чтобы попытаться решить эту проблему, обеспечить безопасность населения, но не нанести ущерб экономике?

Майя Санду, бывший премьер-министр Молдавии, кандидат в президенты:

— Ситуация действительно очень плохая. И первое, что нужно сделать – расширить тестирование. Молдавские власти не прислушиваются к советам медиков. Они проверяли очень мало людей, они не принимали мер, чтобы изолировать тех, кто был болен. Конечно, нам нужно помочь медицинскому сектору, который находится на передовой, помочь медицинским работникам. Это первое, что нужно сделать. Но в условиях экономического кризиса нам нужно действовать немедленно, потому что, как я уже сказала, треть молдавских компаний находится на грани банкротства, и нам нужно найти деньги и поддержать их, в том числе финансово, некоторым из этих компаний, особенно малым и средним предприятиям.

Рози Райт, Euronews:

Майя Санду, большое вам спасибо. С нами была бывший премьер-министр и кандидат в президенты Республики Молдова.