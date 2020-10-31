"Послание надежды": в Эль-Гуне завершился международный кинофестиваль

В Египте завершился четвёртый Международный кинофестиваль в Эль-Гуне. За девять дней были показаны свыше шестидесяти полнометражных фильмов, 18 короткометражек и 10 документальных кинолент, созданных в разных частях света. Из-за коронавирусных ограничений одно их важнейших культурных событий на побережье Красного моря проходило в условиях строгих карантинных мер. После того, как из-за распространения пандемии были отменены многие крупные мероприятия, форум в Эль-Гуне стал первым международным кинофестивалем на Ближнем Востоке в этом году.

Мы приняли решение провести фестиваль главным образом потому, что мы хотели, чтобы жизнь продолжалась. Это послание надежды, послание счастья, свидетельство, что мы не сдаёмся, — кино отражает всё это. Нагиб Савирис основатель Международного кинофестиваля в Эль-Гуне

Главную награду Кинофестиваля в Эль-Гуне получил фильм боснийского режиссёра Ясмилы Жбанич Quo vadis, Aida? о переводчице ООН, которая пытается спасти свою семью от геноцида в Сребренице.

Вторую большую награду получила режиссёр из Туниса Каутер Бен Ханья за фильм «Человек, который продал свою кожу». Картина была отмечена в номинации «Лучшее арабское игровое кино». Это история о сирийском мигранте, который стремится в Европу к невесте. Он решает заработать денег, сдав в аренду свою спину для татуировок. Сама Каутер Бен Ханья рассказала, что рада получить награду за свой фильм именно в арабской стране: «Ведь это фильм о беженце в Европе, но, скажем так, с арабской точки зрения, — а такой взгляд, как вы знаете, встречается нечасто».

Международный кинофестиваль в Эль-Гуне называют одним из важнейших событий для молодых кинорежиссёров. В рамках форума собирали средства на поддержку их работ. Для платформы CineGouna были отобраны проекты, посвящённые гуманитарным проблемам, политической борьбе и движению за права женщин в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Организаторы надеются, что это позволит открыть новые имена и поможет становлению деятелей кино будущего.