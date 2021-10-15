Восставший из пепла: пожар не помешал открытию Кинофестиваля в Эль-Гуне

Восставший из пепла: пожар не помешал открытию Кинофестиваля в Эль-ГунеКомментарии
В Египте на берегу Красного моря открылся 5-ый по счету Кинофестиваль в Эль-Гуне. Но его проведение до последнего было под вопросом. За день до начала в главном конференц-зале фестиваля Plaza произошел сильный пожар.
Зданию, выполненному в виде возвышающихся над водой каменных лепестков лотоса, нанесен серьезный материальный ущерб. Чтобы не сорвать важное для Египта и всего арабского мира мероприятие местные экстренные службы и рабочие трудились без перерыва.
В ближайшие две недели здесь будет показано 52 фильма, включая 8 мировых премьер.
Фестиваль в Эль-Гуне привлекает работы со всего мира, несмотря на то, что основная его цель - прославлять арабское кино.
Среди наиболее заметных показов - фильм "Перья", получивший в этом году гран-при Недели критики Каннского кинофестиваля, а также рассказ о беженцах "Капитаны Заатари", который недавно закрывал ежегодный Берлинский фестиваль фильмов о правах человека.
Организаторы фестиваля обещают показать свою самую разнообразную программу за 5 лет.