Восставший из пепла: пожар не помешал открытию Кинофестиваля в Эль-Гуне

В Египте на берегу Красного моря открылся 5-ый по счету Кинофестиваль в Эль-Гуне. Но его проведение до последнего было под вопросом. За день до начала в главном конференц-зале фестиваля Plaza произошел сильный пожар.

Зданию, выполненному в виде возвышающихся над водой каменных лепестков лотоса, нанесен серьезный материальный ущерб. Чтобы не сорвать важное для Египта и всего арабского мира мероприятие местные экстренные службы и рабочие трудились без перерыва.

Никогда не был так горд. Вчера здесь нон-стоп работали 1600 человек, если не больше. Многие из них без сна. Результат на лицо: почти ничего не напоминает об одном из самых сильных пожаров в Египте за последние несколько лет Сами Савирис основатель фестиваля в Эль-Гуне

В ближайшие две недели здесь будет показано 52 фильма, включая 8 мировых премьер.

Фестиваль в Эль-Гуне привлекает работы со всего мира, несмотря на то, что основная его цель - прославлять арабское кино.

Мы верим в то, что этот фестиваль не только станет окном в мир нашего кино, но и откроет дверь для международных фильмов в арабских странах Интишал аль-Тамими директор кинофестиваля в Эль-Гуне

Среди наиболее заметных показов - фильм "Перья", получивший в этом году гран-при Недели критики Каннского кинофестиваля, а также рассказ о беженцах "Капитаны Заатари", который недавно закрывал ежегодный Берлинский фестиваль фильмов о правах человека.

Мы представляем беженцев по-разному, но люди не просто просят о помощи. Два юноши, очень сильные, для меня они супергерои, мечтают о большем, и они пример для подражания для своих ровесников по всему миру Али Эль Араби режиссер фильма "Капитаны Заатари"

Организаторы фестиваля обещают показать свою самую разнообразную программу за 5 лет.