"Мы все ответственны": что говорят французы о новом локдауне?

Франция снова на карантине. Продлится он как минимум месяц. Эта новость стала настоящим ударом для владельцев ресторанов и баров. Не успели они отойти от весеннего локдауна, как теперь им снова нужно ломать голову над тем, как спасти свой бизнес и как помочь сотрудникам.

— Из-за маски этого, наверное, не видно, но я очень плохо сплю. Мне пока не нужно снотворное, но до этого недалеко. Я все время думаю о том, как выкрутиться, к чему мы идем и как сохранить рабочие места для моих 11 сотрудников. Это самое важное, — говорит владелец ресторана Фредерик Фасс.

Другого выбора нет, заявил президент Эммануэль Макрон, иначе количество коек в отделениях интенсивной терапии закончится к середине ноября. Но несмотря на рекордные показатели заражений в стране, в четверг улицы Лиона были переполнены. Многие напоследок перед карантином хотели пообедать или поужинать в ресторане.

— Мы не сможем увидеть друг другу в ближайший месяц, так что ловим момент.

— Это оправданное, но тяжелое решение.

— Я думаю, комендантский час не сработал

— Люди устраивали вечеринки дома и ночевали у друзей.

Тем не менее некоторые французы понимают, что карантин — единственное решение. А кто-то даже признает свою вину.

— Французы упрямы. Мы делаем то, что хотим, а потом ворчим, потому что вводят карантин. Я думаю, в других странах в большей мере следовали предписаниям и эффективнее смогли сдержать распространение вируса.

—Мы все ответственны за это, особенно молодежь. Мы встречались с друзьями после 9, и я в том числе. Карантин — пощечина, наказание.

Между осенним и весенним карантином есть некоторые различия. Дети продолжат ходить в школу, будут открыты парки и рынки.

— Все думают о том, как карантин скажется на социальной жизни и на бизнесе. Один месяц локдауна означает сокращение ВВП на 2 пункта. Но французское правительство заявило, что сделает все возможное, чтобы поддержать частный сектор, например, выделит средства на пособия по частичной безработице, а также поможет индивидуальным предпринимателям и малому и среднему бизнесу. Весь этот план может обойтись государству как минимум в 20 миллиардов евро, — передает корреспондент Euronews Гийом Пети.