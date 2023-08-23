Рекордная жара в Лионе, пожилым нужна помощь

Во французском Лионе температура приближается к 40-градусной отметке. Тепловая волна в этот раз чрезвычайно интенсивна и продолжительна. Уязвимым людям тяжело.

Французский Лион переживает рекордно жаркие дни, пик, судя по прогнозам, придется на четверг. Зной - следствие повисшего над этой частью страны теплового купола. Разница в температуре впечатляет приехавших в Лион гостей с севера.

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"Мы приехали на вокзал в 11 часов утра, а тут - перепад в 15 градусов. Это очень ощущается", - рассказывает молодая пара.

В дни аномальной жары особое внимание власти уделяют местам, где люди могут получить передышку. Например парки города открыты дольше обычного. Но это - промежуточный вариант, который устроит не всех. В дополнение мэрии некоторых округов открывают кондиционированные комнаты, в них могут прийти все, но приоритет - за самыми уязвимыми.

Вероник Дюбуа Бертран, мэр 3-го округа Лиона, приводит пример: "Пожилые люди, которые обычно играют в карты в парках, могут прийти сюда, чтобы провести время в прохладном месте, не прерывая важную для них социальную жизнь".

Предложением мэрии воспользовалась пенсионерка Мишель. Дома у женщины слишком жарко, а охладить квартиру нечем. "Дома слишком жарко. Уже некоторое время, последние три дня, мы не можем опустить температуру ниже 30 градусов. А сегодня даже 31 дома!", - рассказывает она.

Однако европейским городам явно нужные более устойчивые и долгосрочные решения в борьбе с жарой. Эксперты выяснили, что в 2022 г. от жары в Европе погибли 62 тыс. человек. Температура нынешнего лета уже превысила рекорды прошлогоднего.