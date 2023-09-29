Лион готовится к Олимпийским играм

By Euronews

В Лионе смогут тренироваться регбисты, баскетболисты и гимнасты

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Французский Лион станет одним из центров подготовки зарубежных спортсменов к предстоящим Олимпийским и Параолимпийским играм. В городе на востоке страны и в его окрестностях выделены три спортивных комплекса, где смогут тренироваться регбисты, баскетболисты и гимнасты.

Большая часть соревнований в рамках Игр пройдёт в Париже, но десятки тренировочных центров разбросаны по всей стране. Представители зарубежных стран уже резервируют их для адаптации, акклиматизации и подготовки своих спортсменов.

Олимпийские Игры должны начаться в конце июля следующего года. Приехать готовы 10500 спортсменов, которые представляют 206 национальных Олимпийских комитетов.

Пьер Копона, координатор лионского гимнастического центра:

«В рамках подготовки к Олимпийским играм Япония обратилась к нам с просьбой приехать в июле, незадолго до начала Игр; они хотят сделать Лион основной тыловой базой для подготовки к соревнованиям».

Родившийся под Лионом гимнаст Сириль Томмазон, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы, рад возможности тренироваться, не выезжая за пределы города.

Сириль Томмазон, французский гимнаст:

«Тот факт, что всё есть у меня дома, позволяет мне тренироваться каждый день, серьёзно готовиться к выступлениям в Париже».

Сам Лион тоже примет Олимпийские соревнования: в рамках Игр там состоятся несколько матчей футбольных сборных.