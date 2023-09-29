Лион готовится к Олимпийским играм

В Лионе смогут тренироваться регбисты, баскетболисты и гимнасты
Французский Лион станет одним из центров подготовки зарубежных спортсменов к предстоящим Олимпийским и Параолимпийским играм. В городе на востоке страны и в его окрестностях выделены три спортивных комплекса, где смогут тренироваться регбисты, баскетболисты и гимнасты.
Большая часть соревнований в рамках Игр пройдёт в Париже, но десятки тренировочных центров разбросаны по всей стране. Представители зарубежных стран уже резервируют их для адаптации, акклиматизации и подготовки своих спортсменов.
Олимпийские Игры должны начаться в конце июля следующего года. Приехать готовы 10500 спортсменов, которые представляют 206 национальных Олимпийских комитетов.
Пьер Копона, координатор лионского гимнастического центра:
«В рамках подготовки к Олимпийским играм Япония обратилась к нам с просьбой приехать в июле, незадолго до начала Игр; они хотят сделать Лион основной тыловой базой для подготовки к соревнованиям».
Родившийся под Лионом гимнаст Сириль Томмазон, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы, рад возможности тренироваться, не выезжая за пределы города.
Сириль Томмазон, французский гимнаст:
«Тот факт, что всё есть у меня дома, позволяет мне тренироваться каждый день, серьёзно готовиться к выступлениям в Париже».
Сам Лион тоже примет Олимпийские соревнования: в рамках Игр там состоятся несколько матчей футбольных сборных.