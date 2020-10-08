Полоса загрязнения у берегов Камчатки растянулась на 40 км

Полоса загрязнения в районе массовой гибели морских животных у берегов Камчатки достигает 40 км в длину. Масштабы распространения неизвестного вещества оценили учёные Дальневосточного федерального университета. В сообщении пресс-службы вузы отмечается, что пятно хорошо заметно благодаря необычной пене на волнах и помутнения темно-зелёного оттенка. Оно «имеет чёткие границы, не распадается и постепенно смещается в южном направлении».

При нынешних параметрах движения пятна, в перспективе оно может достигнуть островов Курильской гряды, — предупреждает заведующий лабораторией экологии водных организмов Кирилл Винников. В СМИ и соцсетях уже появляются сообщения об обнаружении большого числа погибших животных на острове Парамушир на севере архипелага, однако в районной администрации назвали это «обычным штормовым выбросом».

Ранее руководитель климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков в интервью Euronews говорил, что загрязнение движется к югу и угрожает природным заказникам Камчатки.

Сообщения о массовой гибели морских животных на Камчатке вызывали большой резонанс на прошлой неделе. Серфингисты жаловались на качество воды и проблемы со здоровьем. По данным основателя камчатской школы серфинга Snowave Surf School Антона Морозова, более 200 человек пострадали из-за купания на Халактырском пляже у Петропавловска-Камчатского. В региональном минздраве сообщали, что за медицинской помощью обратились не менее девяти пострадавших — у них диагностировали химических ожог роговицы первой степени.

Впоследствии эксперты Кроноцкого заповедника и Камчатского филиала института океанографии подтвердили гибель около 90% донных организмов в прибрежной зоне акватории Авачинского залива.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов отмечал, что эксперты рассматривают широкий спектр возможных причин произошедшего. Речь идёт как о техногенном загрязнении, так и о естественных источниках выброса токсических веществ — например, в результате жизнедеятельности водорослей или сейсмической активности.

Внести большую ясность должны результаты анализов проб воды и земли, которые направили на исследование во Владивосток и Москву. Первые проверки показали наличие фенола и нефтепродуктов в воде. В последних отчётах Росприроднадзора говорится об отсутствии токсичных веществ в пробах морской воды, отобранных у берегов Камчатки в среду. В Дальневосточном федеральном университете сообщают, что специалисты намерены в ближайшие дни детально исследовать состояние океана с привлечением водолазов и специального оборудования, а также собрать биоматериал для комплексного анализа.

Экологический кризис в Авачинском заливе лёг в основу уголовного дела по статьям о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами, а также о загрязнении морской среды.