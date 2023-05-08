Лесные пожары на Урале и в Сибири

Более 50 га леса охватили пожары в Свердловской области в понедельник. Такие данные привёл министр природы Александр Козлов. Он уверяет, что ни один из пожаров не перекинулся на населённые пункты и не привёл к серьёзным потерям в экономике.

С огнём только в Свердловской области борются более 10 тыс. человек. В ряде районов объявлен режим ЧС.

Сообщения о лесных пожарах поступают из разных частей России. Помимо Урала это в том числе Тюменская, Иркутская область, Забайкалье и Еврейский автономный округ.