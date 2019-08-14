В Южно-Камчатском заказнике из-за нашествия голодных медведей приостановлено действие популярного маршрута на реке Хакыцин. Такое решение руководство Кроноцкого заповедника приняло из-за того, что в нерестилища, доступные для рыбалки медведей, зашло недостаточно нерки и поведение зверей в стрессовой ситуации стало непредсказуемым.

Петр Шпиленок, директор заповедника: "Мест для пропитания медведей остается не так много. Точнее, в этом году их практически нет, потому что скорее всего, та популяция лосося, которая зашла, отнерестилась в озере. А медведи ловят рыбу в реках, там, где уровень воды незначителен".

На отрезке протяженностью 4 км наблюдается одновременно до 70 взрослых особей. Голодные хищники с виду такие милые ведут себя довольно агрессивно.