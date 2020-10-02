63-летняя Нонглак Чайруеттичай говорит, что скейтборд помог ей справиться с последствиями рака груди. Жительница Бангкока призналась, что этот вид спорта, которым обычно занимаются подростки, стал для нее настоящей страстью. Она уже несколько лет выступает на соревнованиях в Таиланде и каждый день ищет новые места в мегаполисе, чтобы покататься.

А в Исландии зоологи выпустили в воды морского заповедника двух самок китов-белух, которые до этого долгие годы содержались в неволе. Им довелось путешествовать на самолёте, грузовике и даже на пароме, прежде чем оказаться в своей естественной среде обитания - в дикой природе. Литтл Уайт и Литтл Грэй, как их прозвали, были пойманы больше десяти лет назад в российских водах и проданы китайскому океанариуму. Усилиями зоозащитников из благотворительного фонда Sea Life Trust млекопитающие обрели новый дом - вольер площадью 32 тысяч квадратных метров близ бухты Клеттсвик у южного исландского побережья.

В японском городе Иокогама громадная копия робота Gundam из популярного японского мультфильма приветствует будущих посетителей парка развлечений. Сборка этого 18-метрового гиганта, начавшаяся шесть лет назад и завершившаяся в августе этого года, приурочена к 40-летию выхода популярного сериала «Мобильный воин Гандам» в прошлом году. Открытие парка Gundam Factory Yokohama должно было состояться 1 октября, но перенесено из-за пандемии COVID-19.