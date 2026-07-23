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Лесники отдыхают недалеко от Кондемиос-де-Арриба, провинция Гвадалахара, Испания, в среду 22 июля 2026 года, пока пожарные борются с крупным лесным пожаром.
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Видео. Испанская полиция эвакуирует жителей из-за пожара у домов под Мадридом

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Сотрудники Гражданской гвардии эвакуируют жителей города Вилья-дель-Прадо в центре Испании: стремительный лесной пожар с дымом и пламенем угрожает домам под Толедо.

Испанская полиция эвакуировала жителей из нескольких населённых пунктов неподалёку от Толедо, к югу от Мадрида, когда стремительно распространяющийся лесной пожар угрожал их домам.

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На опубликованных Гражданской гвардией кадрах видно, как сотрудники обходят дома, призывая людей эвакуироваться, помогают пожилым жителям добраться до безопасного места и проверяют жилища, чтобы убедиться, что никто не остался внутри.

Вокруг жилых кварталов видны густой дым и пламя, пока экстренные службы работают, стараясь защитить местные сообщества.

Власти распорядились эвакуировать несколько деревень, а жителям другого населённого пункта велели оставаться в домах и держать двери и окна закрытыми, пока пожарные сдерживали надвигающийся огонь.

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