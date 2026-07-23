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Гигантский хот-дог высотой почти 20 метров устанавливают на Таймс-сквер в США 22 июля 2026 года.
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Видео. На Таймс-сквер в Нью-Йорке снова установили гигантскую скульптуру хот-дога

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На нью-йоркскую Таймс-сквер возвращается гигантская скульптура хот-дога: художники представили 65‑футовую инсталляцию к 250‑летию США.

На Таймс-сквер в Нью-Йорке вновь появилась гигантская скульптура хот-дога: художники представили «Хот-дог: вторая порция» — 20‑метровую инсталляцию, приуроченную к 250‑летию США.

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Авторы работы — художники из Бруклина Джен Кэтрон и Пол Аутлоу; новая скульптура представляет собой обновлённую версию их прежней инсталляции «Хот-дог в городе».

По словам художников, Таймс-сквер стала идеальной площадкой из‑за непрекращающегося движения и разнообразия публики, которое они рассматривают как отражение американского общества.

Они описывают свою работу как игривую и нарочито избыточную, но при этом несущую более глубокое послание о сегодняшней Америке.

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