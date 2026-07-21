Видео. Пожарные в центре Испании борются с крупным лесным пожаром, выгорели тысячи гектаров

Пожарные борются с крупным лесным пожаром в испанской провинции Гвадалахара к северу от Мадрида, где выгорели тысячи гектаров, а более 1 200 жителей были вынуждены покинуть свои дома.
На кадрах видно, как спасатели прокладывают противопожарные разрывы, сбивают пламя с помощью рукавов и получают поддержку авиатехники, сбрасывающей воду.
Наземные бригады и авиация продолжают ликвидировать очаги возгорания, пока дым стелется над выжженной местностью.
По данным испанских властей, огнем пройдено около 29 тысяч гектаров, и этот пожар стал одним из самых сложных, с которыми им приходилось сталкиваться.