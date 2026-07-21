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Вид выжженной территории, пострадавшей от лесных пожаров, в Бедаре под Альмерией, Испания, суббота, 11 июля 2026 года.
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Видео. Пожарные в центре Испании борются с крупным лесным пожаром, выгорели тысячи гектаров

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Пожарные борются с крупным лесным пожаром в испанской провинции Гвадалахара; огонь уничтожил тысячи гектаров и вынудил более 1 200 человек покинуть дома.

Пожарные борются с крупным лесным пожаром в испанской провинции Гвадалахара к северу от Мадрида, где выгорели тысячи гектаров, а более 1 200 жителей были вынуждены покинуть свои дома.

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На кадрах видно, как спасатели прокладывают противопожарные разрывы, сбивают пламя с помощью рукавов и получают поддержку авиатехники, сбрасывающей воду.

Наземные бригады и авиация продолжают ликвидировать очаги возгорания, пока дым стелется над выжженной местностью.

По данным испанских властей, огнем пройдено около 29 тысяч гектаров, и этот пожар стал одним из самых сложных, с которыми им приходилось сталкиваться.

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