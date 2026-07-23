Видео. Дайверы очищают памятник «Христос Бездны» у побережья Италии

Водолазы полиции, военно-морских сил и экстренных служб Италии провели ежегодную очистку статуи «Христос Бездны» у побережья Сан-Фруттуозо в Лигурии.

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Установленная на морском дне в 1954 году статуя высотой 2,5 метра была создана скульптором Гвидо Галлетти в память о тех, кто погиб в море.

Отлитая из переплавленного металла медалей, пушек и кораблей, она стала в Италии символом памяти о погибших на море.

Операцию по очистке координирует Лигурийская служба охраны археологического наследия, изобразительного искусства и ландшафта; водолазы используют струи воды под давлением, чтобы не повредить бронзовую поверхность.