Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
На этом фото, предоставленном Госслужбой Украины по ЧС, пожарные тушат пожар после российского авиаудара в Сумах, Украина, 21 июля 2026 года
No Comment

Видео. Удар дрона вызвал крупный пожар в Сумах на северо-востоке Украины

Последние обновления:

В Сумах на севере Украины загорелся торговый центр товаров для дома после сообщённой атаки российского дрона FPV; пожарные борются с огнём.

В Сумах на северо-востоке Украины в строительно-хозяйственном торговом центре вспыхнул крупный пожар после удара российского беспилотника.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

На видеозаписи видно, как пламя распространяется по территории, пока пожарные пытаются взять возгорание под контроль.

Аварийно-спасательные службы в течение нескольких часов боролись с огнем, над зданием поднимались густые клубы дыма.

По данным местных СМИ, проведению спасательных работ мешала угроза новых атак беспилотников в этом районе.

Удар произошёл на фоне того, что Сумы, расположенные недалеко от российской границы, продолжают подвергаться атакам в условиях продолжающейся войны между Россией и Украиной.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА