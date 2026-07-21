Видео. Удар дрона вызвал крупный пожар в Сумах на северо-востоке Украины

В Сумах на северо-востоке Украины в строительно-хозяйственном торговом центре вспыхнул крупный пожар после удара российского беспилотника.
На видеозаписи видно, как пламя распространяется по территории, пока пожарные пытаются взять возгорание под контроль.
Аварийно-спасательные службы в течение нескольких часов боролись с огнем, над зданием поднимались густые клубы дыма.
По данным местных СМИ, проведению спасательных работ мешала угроза новых атак беспилотников в этом районе.
Удар произошёл на фоне того, что Сумы, расположенные недалеко от российской границы, продолжают подвергаться атакам в условиях продолжающейся войны между Россией и Украиной.