Видео. Удар дрона вызвал крупный пожар в Сумах на северо-востоке Украины

В Сумах на северо-востоке Украины в строительно-хозяйственном торговом центре вспыхнул крупный пожар после удара российского беспилотника.

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На видеозаписи видно, как пламя распространяется по территории, пока пожарные пытаются взять возгорание под контроль.

Аварийно-спасательные службы в течение нескольких часов боролись с огнем, над зданием поднимались густые клубы дыма.

По данным местных СМИ, проведению спасательных работ мешала угроза новых атак беспилотников в этом районе.

Удар произошёл на фоне того, что Сумы, расположенные недалеко от российской границы, продолжают подвергаться атакам в условиях продолжающейся войны между Россией и Украиной.