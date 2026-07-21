Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Самолёт-амфибия Canadair сбрасывает воду, помогая тушить лесные пожары в департаменте Вар.
No Comment

Видео. Лесной пожар на юго-востоке Франции: огонь распространяется, пожарные борются

Последние обновления:

Пожарные самолёты боролись с быстро распространяющимся лесным пожаром на юго-востоке Франции; огонь охватил сотни гектаров, вызвал эвакуацию и угрожал близлежащим насёлённым пунктам.

Для борьбы с быстро распространяющимся лесным пожаром в департаменте Вар на юге Франции были задействованы пожарные самолёты и вертолёты, а экстремальная жара подпитывала пламя.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Огонь, вспыхнувший недалеко от коммуны Ле-Арк, уже охватил около 200 гектаров, уничтожив несколько жилых домов и автомобилей.

Власти распорядились о эвакуации жителей в отдельных районах Котиньяка и Силланс-ла-Каскад, призывая людей покинуть зоны риска и не мешать работе экстренных служб.

Служба погоды Météo-France предупредила, что температура в регионе может превысить 40 °C, что вызывает опасения по поводу дальнейшего распространения пожара.

Корреспонденты Euronews работают в пострадавших районах.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА