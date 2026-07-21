Видео. Лесной пожар на юго-востоке Франции: огонь распространяется, пожарные борются

Для борьбы с быстро распространяющимся лесным пожаром в департаменте Вар на юге Франции были задействованы пожарные самолёты и вертолёты, а экстремальная жара подпитывала пламя.

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Огонь, вспыхнувший недалеко от коммуны Ле-Арк, уже охватил около 200 гектаров, уничтожив несколько жилых домов и автомобилей.

Власти распорядились о эвакуации жителей в отдельных районах Котиньяка и Силланс-ла-Каскад, призывая людей покинуть зоны риска и не мешать работе экстренных служб.

Служба погоды Météo-France предупредила, что температура в регионе может превысить 40 °C, что вызывает опасения по поводу дальнейшего распространения пожара.

Корреспонденты Euronews работают в пострадавших районах.