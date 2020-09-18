"Рабби Нахман помогает всем"

В начинающийся в пятницу еврейский Новый год Рош ха-Шана, паломники-хасиды, которые стремились попасть на праздник в украинскую Умань, не сумеют добраться до могилы иудейского святого рабби Нахмана.

Умань за 30 лет стала одним из центров паломничества десятков тысяч верующих . Этой осенью многие из них оказались заблокированы - 26 августа Киев закрыл границу для иностранцев. Единоверцы, живущие на Украине, сочувствуют паломникам: "Тут соблюдаются все самые строгие меры санитарной безопасности. вы же сами это видите. Мы очень надеемся, что наши братья все-таки получат возможность посетить захоронение рабби Нахмана".

Число паломников сократилось, но к 19 сентября до Умани все-таки сумели добраться несколько тысяч человек, они ехали семьями. И с верой в чудо.

Мшешин Чешин раввин из Нью-Йорка, говорит об этом так: "Паломничество меняет мир к лучшему, и помогает справиться с вирусом, рабби Нахман поддерживает всех".

Минск сообщал, что только на погранпункте "Новые Ярыловичи" скопили почти 2 тысячи человек, среди которых было много детей и подростков.

В середине недели правительство Израиля обратилось к верующим, призвав тех вернуться домой. И этот призыв был услышан. Стало известно, что паломники начали покидать КПП на границе Украины и Беларуси.