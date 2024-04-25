ЦАХАЛ готов к операции в Рафахе. Армия ждет одобрения правительства

By Euronews и AP

Армия обороны Израиля готова начать наземную операцию в Рафахе как только ее одобрит правительство. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник в минобороны страны.

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В секторе Газа в результате авиаудара ЦАХАЛ уничтожены два террориста, пытавшихся запустить ракеты по Израилю. Об этом заявили военные. Ранее обстрелам из Газы подверглись Сдерот и его окрестности.

Армия обороны Израиля готова начать наземную операцию в Рафахе как только ее одобрит правительство, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник в минобороны страны. Израиль считает Рафах последним бастионом ХАМАС.

США призывают Израиль отказаться от своих планов, чтобы избежать новых жертв среди мирного населения. В Рафахе нашли убежище более половины жителей палестинского анклава.

Премьер-министр Израиля утверждает, что это единственный способ добиться полной победы над ХАМАС. Тем временем в ООН снова указывают на тяжелую гуманитарную ситуацию в палестинском анклаве.

Сигрид Кааг, координатор ООН:"Инфраструктура здравоохранения в секторе Газа разрушена. Немногие больницы, которые все еще уцелели, с трудом могут работать из-за острой нехватки поставок и частых отключений электроэнергии. По мере приближения лета и повышения температуры инфекционные заболевания угрожают распространиться по сектору Газа".

Эксперты предупреждают, что опасность массового голода в секторе Газа велика. Вместе с тем, как отметил спецпредставитель США по гуманитарным вопросам, Дэвид Саттерфилд , в последние недели Израиль предпринял значительные шаги по допуску поставок помощи в сектор Газа. Принять меры для разрешения гуманитарного кризиса в в Газе ранее потребовал президент США Джо Байден.