"Мир пожинает плоды ужасающей эскалации конфликтов на фоне практически полного краха международного права" - основной тезис ежегодного доклада Amnesty International, в котором организация даёт оценку ситуации с правами человека в 155 странах.

РЕКЛАМА

Правозащитники обвинили крупнейшие государства, такие как **США, Китай, Россия и Израиль,**в несблюдении принципа верховенства закона и пренебрежении нормами международного права, отмечая, что самую высокую цену за это платят мирные жители.

Авторы доклада за 2023 год отдельно отметили тяжёлое, бедственное положение гражданского населения Украины и сектора Газа.

Отход от принципа верховенства закона и беспрецедентные нарушения

Правозащитная организация при этом упрекнула США в их неспособности осудить нарушения прав человека, совершаемые еврейским государством.

Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International:

"Масштаб нарушений, которые мы отслеживали, беспрецедентен. Мы, безусловно, констатировали, что в Газе в последние шесть месяцев - при огромном числе жертв среди гражданского населения, при использовании голода в качестве средства ведения войны, при коллективном наказании палестинцев, при самом большом числе убитых журналистов, при самом большом числе убитых гуманитарных работников, гражданскому населению нанесён самый большой ущерб за всю историю наблюдений".

"Эти нарушения чрезвычайно серьёзны. А Израиль оправдывает их. И Соединённые Штаты до недавнего времени делали то же самое. Мы были свидетелями аналогичных форм нарушений в Украине, которые совершались Россией."

Правозащитники также выразили тревогу по поводу потенциального влияния дезинформации на предстоящие выборы.

Нерегулируемый Big Tech превращает дезинформацию в оружие

Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International:

"2023-й год служит для нас ориентиром, по которому мы можем оценить, что происходит с технологиями. И мы чрезвычайно обеспокоены и полагаем: то, что будет происходить дальше, будет пугающим. В 2024 году будет голосовать самое большое число людей в истории. И мы встревожены тем фактом, что правительства не смогли отрегулировать IT-сферу и деятельность техногигантов".

"Мы призываем к принятию очень срочных мер для защиты права на неприкосновенность частной жизни, защиты данных, индивидуальных данных, чтобы положить конец агрессивному шпионскому ПО и охватывающую всё вокруг технологию распознавания лиц. Правительствам надо немедленно предпринять шаги, чтобы защитить всех нас и обеспечить честность выборов".

Критика миграционной политики Великобритании

Торговля людьми по-прежнему служит источником нарушений прав человека. Amnesty International подвергла резкой критике Великобританию за её схему депортации мигрантов в Руанду Это произошло всего через несколько дней после того, как пять человек утонули, пытаясь пересечь Ла-Манш на пути из Франции в Англию.

Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International:

"Бездушное отношение правительства к людям, спасающимся от войны и преследований, уже нанесло серьёзный ущерб международной репутации Великобритании и подорвало глобальную миграционную систему".

По мнению главы организации, британским властям следует немедленно изменить обозначенный курс, иначе ситуация будет только ухудшаться.